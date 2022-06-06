Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbeler vuruldu, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyinde barınan hain teröristlere yönelik yeni operasyon sinyalleri vermişti.

KILIÇDAROĞLU DA KARŞI ÇIKMIŞTI

Muahlefeti rahatsız eden operasyon mesajıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Suriye'de terör hedeflerine yönelik başlatmayı planladığı harekata karşı çıkarak, "Buradan, Avrupa Birliği'ne, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu'na seslenmek istiyorum. Bizler kendi ülkemizde demokratik sistemin yeniden inşaası için mücadelemizi veriyoruz. Seçimlerden sonra, demokrasisi gelişmiş, Avrupa Birliği normlarını uygulayan, yurtta ve dünyada barışı savunan bir Türkiye göreceksiniz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." demişti.

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OYNAT 00:50 CHP Ankara Milletvekili Levent Gök: PKK’nın Suriye’deki işgalinin sorumlusu Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki işgalinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Halk TV yayınında konuşan Gök, moderatörün “Terör koridorunu dağıtmak üzere operasyon yapıldı diyeceklerdir' sözlerine üzerine “Zaten yıllardır problem devam ediyor. Nedeni de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kontrolün verilmesine neden olan Erdoğan'dır' dedi. BiP'te paylaş

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ERDOĞAN'I SORUMLU TUTTU

Son olarak CHP'li bir isim daha skandal açıklamalarda bulundu. Ankara Milletvekili Levent Gök, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki işgalinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tuttu. Halk TV yayınında konuşan Gök, moderatörün “Terör koridorunu dağıtmak üzere operasyon yapıldı diyeceklerdir” sözlerine üzerine “Zaten yıllardır problem devam ediyor. Nedeni de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kontrolün verilmesine neden olan Erdoğan’dır. Esed’in kontrolündeyken kontrolün oraya verilmesini sağlayan kişi bizzat Erdoğan’dır. O yüzden bu sözleri söyleme hakkı yoktur. Sen orada eğer istiyorsan biz cumhuriyet halk partisi olarak söylüyoruz gidip Esed’le oturup konuşup oradaki sorunları çözün diyoruz” ifadelerini kullandı.