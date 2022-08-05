CHP askerlerin ibadet etmesinden rahatsız oldu: Gerekeni yapacağız

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, geçtiğimiz gün toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesi açıklamalarda bulundu. Yüksek Askeri Şura öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki inançlı askerleri tehdit eden ifadeler kullanan Murat Bakan, "Bilsinler ki kimsenin yanına kalmayacak." dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet ve devrimlerine bağlı kalacağını belirten Bakan, iktidara gelmeleri durumunda gerekenin yapılacağını da ifade etti.

OYNAT 05:15 “İslam’a hakaret edenler İstanbul’u çöp yığınına çevirdi” Yeni Şafak sözü millete bırakıyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel dine yönelik söylemlerini sürdürüyor. 4-6 yaş arası çocuklara yönelik Kur'an eğitiminin 'orta çağ zihniyeti' olduğunu söyleyen Özel, son olarak da bir iki kadeh içkinin günah olmadığını savunan bir Anadolu Müslümanlığı olduğunu ifade etti. Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç ise sosyal medya üzerinden yayınladığı bir cümle ile skandala imza attı. Facebook'ta yaptığı paylaşımda “Bu Allah nasıl bir Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş” diyerek halkın tepkisini çekti. Birinç hakkında İslam'a ve Allah'a hakaret etmesi sebebiyle soruşturma başlatıldı. Peki vatandaş bu olayları nasıl karşıladı? Cevapları sizler için derledik.



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"Yanlarına kalmayacak, gerekeni yapacağız"

Murat Bakan açıklamasında şunları söyledi: "Anladığımız kadarıyla Mehmet Sarı hakkındaki disiplin soruşturması gündeme alınmadı ve zamanaşımına uğratıldı. YAŞ ile emekliye sevk edilen sarıklı amiralin, cezasız kalması sağlandı. Yani Mehmet Sarı ödüllendirildi. Bu ‘ödül,’ tüm cemaat ve tarikatlar için bir zafer ve cesaret unsuru oldu. Artık gözlerine sürme çekenler, odalarında zikir çekenler, mensubu oldukları tarikatlara göre takkelerini takıp ibadet edenler biliyor ki disiplin açısından başlarına hiçbir şey gelmeyecek, biliyor ki kayırılacaklar, gözetilecekler, korunacak ve ödüllendirilecekler. Mehmet Sarı’yı ödüllendirenler bilsin ki bu konu kimsenin yanına kalmayacak, biz gündemde tutmaya devam edecek ve çok yakında da gerekeni yapacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri hukuka, Cumhuriyet ve devrimlerine bağlıdır, bağlı kalacaktır.”

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