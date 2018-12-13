Gündem CHP Balıkesirde ittifak rahatsızlığı
POLİTİKA

CHP - İYİ Parti ittifakı Balıkesir'de isyana dönüştü

CHP Balıkesir'de ittifak rahatsızlığı

CHP ve İYİ Parti arasında yapılan ittifak görüşmeleri sonrasında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında CHP'nin İYİ Parti adayını destekleyeceği ve bu nedenle CHP'li Ahmet Akın’ın adaylığının geri çekileceği iddiaları, Balıkesir'deki CHP'liler arasında tepkilere neden oldu.

IHA AA
CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı
CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçim ittifakı için anlaşmasının ardından, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın adaylıktan çekildiği yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Gelişmeler üzerine il yönetimini olağanüstü toplayan Sarı, bu sırada İl Başkanlığına gelerek tepkilerini dile getiren partililere seslendi.

  • "Kimse korkmasın, yılmasın, boyun eğmesin" ifadesini kullanan Sarı, "Tepkilerinizi anlayışla karşılıyorum. Bugün Balıkesir'de sadece CHP'liler adına değil, Balıkesir sevdalısı olan, emek veren, mücadele eden, 'Ben de varım' diyen herkes için bağırıyorum. Emin olun ki adaylığımızı geri alacağız. Almakla geri kalmayıp hepinizin adını tarihe yazdırmaya söz veriyorum." dedi.

"BAŞKA YERLERDE YAPILMALI"

Sarı, bu mücadeleye başlarken eğilmeyeceğini, yılmayacağını, bir adım geri atmayacağını söylediğini, bu sözü partililere verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Sizler bu mücadelede varsanız bizler bu mücadelenin sonuna kadar yürüyeceğiz. Arkamızda kimse kalmasa da sizin adınıza tek başıma yürümeye devam edeceğim. Balıkesir'in dört bir köşesinden tepkisini göstermek isteyen partililerimiz buraya geliyor. Bu tepkiyi çığ gibi büyütecek olan yine sizlersiniz. Bu tepkiyi temsil edecek olanlar da bizleriz. Emin olun ki hiçbir şekilde geri atmak söz konusu değildir. İttifak yapılacaksa başka yerlerde yapılmalı. Balıkesir özelinde kabul etmemiz mümkün değil. Biz adayımızı açıkladık ve bunun arkasındayız."

ANKARA'YA ÇIKARMA

Demokrasiye, adalete ve haklı mücadeleye inanlar olarak yaptıkları açıklamanın arkasında olacaklarını vurgulayan Sarı, şunları dile getirdi:

  • "İttifak görüşmelerini haklı karşılıyor, uzlaşıya inanıyoruz. Ama biz adayımızı açıkladık, aday açıklanmayan yerlerde bu görüşme devam edebilir. Balıkesir'de çıktığımız yoldan dönmeyiz. Biz partililerin burada toplanmasını bekliyoruz. Bu sesimiz, çığlığımız Türkiye'nin dört bir yerinde duyulana kadar devam edecek. Tüm yönetim kurulu ve 20 ilçem ile bu mücadelenin önündeyiz."

Sarı, tepkilerini CHP Genel Merkezi'ne iletmek için sabah saatlerinde Ankara'ya gideceklerini sözlerine ekledi.

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