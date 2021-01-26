​CHP bir parti değil

Partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti Denizli, Mersin, Uşak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefete yönelik mesajlar verdi:

AK Parti uzun iktidar döneminin her safhasında karşısında bir siyasi muhalefet buldu. Teorik olarak en önemli rekabeti de ana muhalefet partisi CHP ile yapmamız gerekiyordu. Üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri, bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir.

BİR SİYASETLERİ YOKTUR

Biz ne diyorsak tersini söylemeyi, biz ne yapıyorsak karşı çıkmayı, biz ne yöne gidiyorsak aksi istikamete yönelmeyi muhalefet tarzı olarak benimsemiş, millete de böyle takdim etmişlerdir. Ama geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP Genel Başkanı kadar karikatür bir görüntü sergilememiştir. Esasen Türkiye’de CHP’ye ait bir siyaset yoktur, hatta CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır.

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NEYİ SAVUNDUĞU BELLİ DEĞİL

Acaba CHP kendi hükmi şahsiyeti adına ne yapıyor, hangi politikayı geliştiriyor, hangi projeyi üretiyor, hangi programı savunuyor? Bunların hepsi de cevapsız sorular. Peki CHP hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette CHP’nin ifa ettiği bir görev var. Bu görevi bir teraziye benzetebiliriz. Terazinin bir kefesinde HDP var, diğer kefesinde İYİ Parti var. CHP’ye verilen vazife ise bu iki kefeyi dengede tutarak kurulan yarı gizli, yarı açık ittifakın bozulmasını engellemektir. Partisini bu duruma düşüren zat, kendisine karşı çıkan herkesi susturarak gerekirse kapı dışarı ederek diktatörlüğün de dik alasını sergilemektedir.

OYNAT 01:28 "Şu anda CHP'de 'tek adamcağız' siyaseti işliyor" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndan, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'CHP'nin bir kefesinde İyi Parti, diğerinde HDP var. CHP'ye düşen bu iki kefeyi dengede tutarak yarı gizli ittifakı dengelemektir.



Bunlar yıllarca bizi ve pek çok siyasetçiyi tek adamlıkla suçladılar. Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor. Partisinin başına kasetle gelen tek genel başkan bu zattır.' ifadelerini kullandı.

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TEK ADAMCAĞIZ SİYASETİ

Biliyorsunuz bunlar yıllarca bizi ve pek çok siyasetçiyi tek adamlıkla suçladılar. Peki şu anda CHP’de olan nedir biliyor musunuz? Şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye’nin ilk siyasi partisi CHP’yi tek bir adamcağıza ve onun kimin suflesi olduğu bilinmeyen stratejilerine mahkum ettiler. Ülkemizin ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmüş olmasından üzüntü duyuyoruz. İnşallah 2023 seçimleri AK Parti için hizmet ve eser siyasetini daha üst aşamaya çıkarma fırsatı yanında ülkemizin gerçek bir ana muhalefete sahip olmasına da vesile olacaktır.

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ESNAFA KREDİ MÜJDESİ

Erdoğan, esnaf ve sanatkarlara, “Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir” müjdesini verdi.

Geleceğin de partisiyiz

Erdoğan, “İster görevlerine devam etsinler, ister yeni vazife üstlenmiş olsunlar, tüm teşkilatlarımızdan önemli bir beklentim var. Hep birlikte AK Parti’nin Türkiye’nin sadece son 18 yılının değil aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz. Hep söylediğim gibi AK Parti’nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir. Bugüne kadar ne yaptıysak, milletimizle beraber yaptık. Neyi başardıysak, milletimizle beraber başardık. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmayı, 2053 vizyonuyla buluşturmayı da yine milletimizle beraber gerçekleştireceğiz. Hem bugüne kadar binbir emekle oluşturduğumuz kazanımlara sahip çıkmak hem Türkiye’yi çok daha ileriye taşımak için Cumhur İttifakı’nı ve AK Parti’yi güçlü tutmalıyız” dedi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygu dolu Elazığ paylaşımı

Dikey mimari intihar olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle Yazıkonak’ta düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninde kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırma mesajı verdi. Erdoğan, şöyle konuştu:

“Deprem anından itibaren devlet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında olduk. Elazığ’da 77 bin bina incelendi, 4 binden fazla hasarlı bina yıkıldı. 26 bin yeni konutun yapımına karar verildi. Elazığ’da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek 8 bin aileyi yeni evlerine kavuşturmuş oluyoruz. Bakanım 6 ay içinde geri kalanları bitireceğiz diyor. Böylece Gakkoşlar, ‘Bizimki bitmedi’ demeyecek. Hepsi bitmiş olacak.

Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katılmak üzere kente giden Erdoğan, deprem konutlarını helikopterden inceleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan bilgi aldı.

FOTOĞRAF 6 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kenti ziyareti sırasında, vatandaşlarla da sohbet etti. Halk Erdoğan'ı samimiyetle karşılayınca sıcak görüntüler oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da halkın yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle şehri ziyaret etti. Erdoğan, ziyareti sırasında vatandaşlarla da sohbet etti. BiP'te paylaş

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DEVLET YÜK ALIR

Gelirken balkonlarda selamlayanlara ‘kaç oda?’ diye sordum, ‘3+1’ diyorlar ve dua ediyorlar. Hamdolsun bütün mesele okullarıyla, camileriyle, oturdukları daireleriyle onlara bir mutlu imkan hazırlamak, zaten bizim görevimiz değil mi, bizim görevimiz. Devlet yük değildir, devlet yük alır. Devlet, vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Şimdi bizler de Cumhur İttifakı olarak bu anlayışla bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik, bu yola devam ediyoruz. Kardeşlerim biz sizin hizmetçiniziz.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yazıkonak’ta depremzedelere teslim edilen konutları inceledi. Erdoğan, daha sonra deprem konutlarında oturan bir vatandaşın evini ziyaret etti.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Önemli deprem kuşaklarının üzerinde bulunan bir ülkede yaşıyoruz. Afetlerin yol açacağı zararı en aza indirebiliriz. Ülkemizin yapı stoğunun önemli bir bölümü depreme dayanıksız inşa edilmiştir. Sık sık ciddi can ve mal kaybına yol açan depremler yaşamaya devam ediyoruz. Geçen yıl Elazığ, Malatya, İzmir depremini yaşadık. Van depremini de çok iyi hatırlıyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz.

İPEKYOLU SES GETİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ’da İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nin açılışını yaptı. Burada konuşan Erdoğan, “Hakikaten İpek Yolu’nun bizim tarihimizdeki yeri malum çok farklı. Adeta bu bizim doğuş yolumuzdur ve bu doğuş yolumuzun güzergahında El-Aziz’de böyle bir eserin ortaya çıkarılması ve bundan sonra da bu yolculuğu devam ettirecek bir neslin burada ihyası, inşası bizim için büyük önem taşıyor. İpekyolu çok farklı ses getirecek. İnşallah biz Ankara’dan değil tüm Türkiye’den bu sesi duyacağız, buna kesinlikle inanıyorum” dedi.