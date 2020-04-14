Gündem CHP buna da karşı çıktı İnfaz düzenlemesi AYMye taşınıyor
ANKARA

CHP buna da karşı çıktı: İnfaz düzenlemesi AYM'ye taşınıyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen infaz düzenlemesini, parti olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
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İnfaz düzenlemesi, dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçti. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen düzenlemeye, CHP 'hayır' dedi. Muhalefet partisi bununla da kalmadı ve yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya karar verdi.

Kararı da CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, açıkladı.

"Yaşam hakkıyla ilgiliydi"

TBMM'de basın toplantısı yapan Öztoç, "Biz bu infaz yasasının yaşam hakkıyla ilgili olduğunu söyledik. Ancak iktidar, içinde kadın cinayetlerinin, uyuşturucunun ve çocuk tacizinin de olduğu bir taslağı önümüze koydu" ifadelerini kullandı.

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  • İnfaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilmişti.
90 bin kişiye tahliye yolunu açan yasa, denetimli serbestlik süresini de 1 yıldan 3 yıla çıkarıyor.

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