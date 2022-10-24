CHP cemevi düzenlemesine de karşı çıktı: 'Laikliğe aykırı' iddiası Uzun yıllar boyunca Alevi vatandaşların oylarını almakla övünen CHP'den Alevilerin taleplerini karşılayacak olan 'cemevi kanunu'na itiraz geldi. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını öngören kanun teklifinin Anayasa'ya ve laiklik ilkelerine aykırı olduğunu iddia etti.

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