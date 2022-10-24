Gündem CHP cemevi düzenlemesine de karşı çıktı Laikliğe aykırı iddiası
POLİTİKA

CHP cemevi düzenlemesine de karşı çıktı: 'Laikliğe aykırı' iddiası

Uzun yıllar boyunca Alevi vatandaşların oylarını almakla övünen CHP'den Alevilerin taleplerini karşılayacak olan 'cemevi kanunu'na itiraz geldi. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını öngören kanun teklifinin Anayasa'ya ve laiklik ilkelerine aykırı olduğunu iddia etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
CHP cemevi düzenlemesine de karşı çıktı: Laikliğe aykırı iddiası
Arşiv

Türkiye'de tarihi bir adım atılarak Alevi vatandaşlara yönelik kapsamlı uygulamalar hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı cemevi açılış töreninde cemevlerinin giderlerinin Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulacak yapı ile karşılanacağı, yer tahsisinde ve din adamı istihdamının da devletin himayesinde yapılacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda söz konusu torba kanun teklifi TBMM, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülmeye başlanacak.

8 ilde yeni cemevi açılacak: İçişleri ve Kültür bakanlıkları ortak çalışma başlattı
GÜNDEM
8 ilde yeni cemevi açılacak: İçişleri ve Kültür bakanlıkları ortak çalışma başlattı

CHP yine karşı çıktı

Hazırlıkları tamamlanan yeni adımlara, yıllardır Alevi vatandaşların oylarını almakla övünen CHP karşı çıktı. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede atılacak adımların Anayasa'ya uygun olmadığını öne sürdü.

Kaboğlu Söz konusu teklifin Anayasa'nın 2, 10, 24, 90 ve 136'ncı maddelerine aykırı olduğunu iddia etti.

Cemevleri yasa teklifinin 23 maddesi nedir?
ÖZGÜN
Cemevleri yasa teklifinin 23 maddesi nedir?

CHP’li İbrahim Kaboğlu: Kavala ve Demirtaş’ı derhal serbest bırakın
GÜNDEM
CHP’li İbrahim Kaboğlu: Kavala ve Demirtaş’ı derhal serbest bırakın
AREDA sordu

AREDA sordu

Türk halkı Erdoğan'ın BM'deki konuşmasını başarılı buldu.
Dünyayı hayrete düşüren görüntüler

Dünyayı hayrete
düşüren görüntüler

​Üniversite sınavındaki öğrencilerin hali viral oldu.
Karamollaoğlundan altılı masaya aday vetosu: Masada böyle biri var demek kolay değil

​Çiftetelli çal dediler: Gerisi korkunç!

​Slimani, maç içerisinde kendisine ırkçı söylemde bulunulduğunu öne sürdü.

​Bakanlıktan eşi vefat etmiş kadınlara konut desteği.

FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 219 'mahrem kurye' tutuklandı
Gündem

FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 219 'mahrem kurye' tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 219 "mahrem kurye" tutuklandı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyelerine para transfer yöntemlerini deşifre eden Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan 18'i kamu personeli 678 şüpheliden 219'u tutuklandı.
Yunanistan dini değerlere saygı duymuyor: Türklerin manevi merkezini müzik fakültesine dönüştürdü
Dünya

Yunanistan dini değerlere saygı duymuyor: Türklerin manevi merkezini müzik fakültesine dönüştürdü

Yunan makamları Rodos Adası'nda yaşayan Müslüman Türkler için manevi merkez olarak kabul edilen ve içinde cami, tekke ve şehitlik bulunan tarihi Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürdü. Rodos Adası'nda Osmanlı döneminden kalan çok sayıda tarihi eser, çeşitli şekillerde Müslüman Türk vakıflarından alınıp satılıyor, restorasyonlarla kimliksizleştiriliyor veya farklı amaçlarla kullanılıyor.
Kimyasal silah iftirasına destek veren Sezgin Tanrıkulu'na Gürsel Erol'dan tepki: Sana ne kardeşim bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?
Gündem

Kimyasal silah iftirasına destek veren Sezgin Tanrıkulu'na Gürsel Erol'dan tepki: Sana ne kardeşim bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?

CHP Milletvekili Gürsel Erol, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddialarına destek veren ve Meclis'e soru önergesi vereceğini açıklayan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi. Tanrıkulu'na "Sana ne kardeşim. Bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?" sözleriyle seslenen Erol, "Bu aptalca oyunlara, silahlı kuvvetleri hedef gösteren karalamalara gelmeyin." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.