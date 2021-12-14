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ANKARA

CHP Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gönlünden geçeni açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı’nda çözülemeyen cumhurbaşkanı adaylığı düğümü ile ilgili İYİ Parti’den gelen ‘risk’ uyarılarına karşın CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Gönlümüzde Kemal Kılıçdaroğlu var’’ diyerek karşı hamle yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gönlünden geçeni açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu
Oğuz Kaan Salıcı

Millet İttifakı’nda CHP-İYİ Parti arasında 2023 cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin düğüm çözülemiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıkla ilgili sık sık top attığı İYİ Parti cephesinden son dönemde peş peşe ‘risk’ kokan uyarılar geldi. Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın “Kazanma riski görünen anket ilmiyle belirlenen bir adayı, İYİ Parti olarak kabul etmiyoruz” sözlerinin ardından Cihan Paçacı da Kılıçdaroğlu’na “adaylığın riskli” mesajı gönderdi.

Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

ORTAĞA CEVAP

Ancak ittifak ortağı İYİ Parti’den gelen bu uyarı mesajlarına karşın CHP cephesinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ısıtılıyor. Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Gönlümüzde Kemal Kılıçdaroğlu var’’ dedi. Salıcı’nın bu çıkışı İYİ Parti’den peş peşe gelen açıklamalara cevap olarak yankılandı. Salıcı yaptığı açıklamada “Biz ittifakın bir parçasıyız. İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti var saygı duyuyoruz, beraber yürüyoruz ama bizim gönlümüzde 6 ok var arkadaşlar bu çok normal. İYİ Parti kendi lider kadroları olan bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi de kendi lider kadroları olan siyasi parti. Asgari müştereklerle bir arada yürümeye karar verdiler ama bu bizim İYİ Partileşeceğimiz anlamına gelmiyor’’ dedi.

İLK SİNYALLER

Adaylığı belirsizliğini koruyan Kılıçdaroğlu’na yönelik CHP içinden ilk açıklama kurmayı Bülent Kuşoğlu’dan gelmişti. Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, yazın bir açılışta “Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na sevgi ve saygılarımı iletiyorum” demiş ve bu parti içinde krize neden olmuştu. Kuşoğlu’nun sözlerini ise CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un “Her Cumhuriyet Halk Partili Genel Başkanını aday olarak görmek ister bu doğal ve doğru olandır’’ açıklaması izlemişti. CHP’nin bir süre önce Mersin’de düzenlediği mitinge Meral Akşener’in adaylıklarına yeşil ışık yakmasına karşın Kılıçdaroğlu’nun önlerini kestiği İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının katılmaması ise adaylık tartışmalarında dikkat çekici bulunmuştu.

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