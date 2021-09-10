CHP'li Gönül Özel: Türkiye'deki Kürt sorununu askeri değil barışçıl şekilde çözeceğiz

CHP kuruluş yıl dönümü nedeniyle Diyarbakır'da kutlama yaptı. Törene katılan Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) üzerinden yayın yapan K24 TV'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu öne sürdü.

Özel, CHP'nin herkesi kucaklayan bir parti olduğunu vurguladığı açıklamada, ittifak ortakları HDP'nin temsilcileri tarafından yapılan 'Kürt sorunu' söylemlerine benzer şekilde açıklamalarda bulundu.

"Kürt sorununu askeri değil barışçıl şekilde çözeceğiz"

Özel, iktidara gelmeleri durumunda 'Kürt sorununu' çözeceklerini belirterek, "Zaten parti politikamızda var. Türkiye’de bir Kürt sorunu var. Aslında Kürt Sorunu sadece Kürtlerin orunu değil, bütün Türkiye’nin sorunu. Onun için biz bu sorunu iktidarımızda bütün partilerin olduğu Meclis'te, masada askeri değil, şiddetle değil, barışçıl bir şekilde çözeceğiz" dedi.

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HDP'li Sancar "İttifak istiyorsanız Kürt sorununa çözüm bulun" demişti

Öte yandan geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada ittifak ortaklarına seslenen HDP Eş Başkanı Mithat Sancar da, "Yeni bir başlangıç istiyorsanız 'Kürt sorununa' çözüm bulun" demişti.

HDP'li Erol Katırcıoğlu da katıldığı bir canlı yayında, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümüne yönelik önerilerini beğenmemiş, "Kılıçdaroğlu bu konuda çok genel, içeriği boş laflar etti. Ben siyasetin böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM HDP'li Erol Katırcıoğlu: Kılıçdaroğlu boş laflar ediyor siyaset böyle olmamalı