Gündem CHPli Gönül Özel Türkiyedeki Kürt sorununu askeri değil barışçıl şekilde çözeceğiz
POLİTİKA

CHP'li Gönül Özel: Türkiye'deki Kürt sorununu askeri değil barışçıl şekilde çözeceğiz

CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu öne sürerek, iktidara gelmeleri durumunda sorunu çözeceklerini belirtti. Özel, "Sorunu, askeri değil barışçıl şekilde çözeceğiz" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel: Türkiyedeki Kürt sorununu askeri değil barışçıl şekilde çözeceğiz
​CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel

CHP kuruluş yıl dönümü nedeniyle Diyarbakır'da kutlama yaptı. Törene katılan Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) üzerinden yayın yapan K24 TV'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu öne sürdü.

Özel, CHP'nin herkesi kucaklayan bir parti olduğunu vurguladığı açıklamada, ittifak ortakları HDP'nin temsilcileri tarafından yapılan 'Kürt sorunu' söylemlerine benzer şekilde açıklamalarda bulundu.

"Kürt sorununu askeri değil barışçıl şekilde çözeceğiz"

Özel, iktidara gelmeleri durumunda 'Kürt sorununu' çözeceklerini belirterek, "Zaten parti politikamızda var. Türkiye’de bir Kürt sorunu var. Aslında Kürt Sorunu sadece Kürtlerin orunu değil, bütün Türkiye’nin sorunu. Onun için biz bu sorunu iktidarımızda bütün partilerin olduğu Meclis'te, masada askeri değil, şiddetle değil, barışçıl bir şekilde çözeceğiz" dedi.

CHP'li Gönül Özel: Türkiye'deki Kürt sorununu askeri değil barışçıl şekilde çözeceğiz
OYNAT 00:27
CHP'li Gönül Özel: Türkiye'deki Kürt sorununu askeri değil barışçıl şekilde çözeceğiz
CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu öne sürerek, iktidara gelmeleri durumunda sorunu çözeceklerini belirtti. Özel, 'Sorunu, askeri değil barışçıl şekilde çözeceğiz' dedi.

HDP'li Sancar "İttifak istiyorsanız Kürt sorununa çözüm bulun" demişti

Öte yandan geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada ittifak ortaklarına seslenen HDP Eş Başkanı Mithat Sancar da, "Yeni bir başlangıç istiyorsanız 'Kürt sorununa' çözüm bulun" demişti.

HDP'li Erol Katırcıoğlu da katıldığı bir canlı yayında, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümüne yönelik önerilerini beğenmemiş, "Kılıçdaroğlu bu konuda çok genel, içeriği boş laflar etti. Ben siyasetin böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

HDP'li Erol Katırcıoğlu: Kılıçdaroğlu boş laflar ediyor siyaset böyle olmamalı
GÜNDEM
HDP'li Erol Katırcıoğlu: Kılıçdaroğlu boş laflar ediyor siyaset böyle olmamalı

HDP'li Sancar: İktidara kaybettirmek önemli bir hedef muhalefet bizi görmezden gelme yaklaşımını terk etmeli
GÜNDEM
HDP'li Sancar: İktidara kaybettirmek önemli bir hedef muhalefet bizi görmezden gelme yaklaşımını terk etmeli
Abone Ol Google News
Berlinde grevlerin sayısı artıyor

Berlin'de grevlerin sayısı artıyor

Demiryolları ve market çalışanlarından sonra şimdi de sağlıkçılar.
Yedieminde akılalmaz olay

Yedieminde akılalmaz olay

Kendisine emanet edilen 50 aracı satıp borcunu ödemiş.
CHPli Gönül Özel: Türkiyedeki Kürt sorununu askeri değil barışçıl şekilde çözeceğiz

​Türkiye'nin 9 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.

​Milli Eğitim Bakanlığı ön başvuru ve sonuç tarihini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı TURKOVAC müjdesi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: TURKOVAC ile bu musibeti başımızdan defedeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya mesaj

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı
Gündem

FETÖ firarisi eski Yargıtay hakimi çift saklandıkları evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle görevlerinden ihraç edilen ve dört senedir firari olan eski Yargıtay tetkik hakimi çift, Ankara'da saklandıkları evde yakalandı. Zanlılardan Dursun Fatih K.'nın süre zarfında saklandığı evden hiç çıkmadığı, eşi Öznur K.'nın ise kılık değiştirerek günlük hayatına devam ettiği ortaya çıktı.
Öğretmen atama takvimi belli oldu
Gündem

Öğretmen atama takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün verdiği 15 bin öğretmen ataması müjdesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama yapıldı. Buna göre, öğretmen atamasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül- 8 Ekim 2021 arasında yapılacak. Atama sonuçları ise, 31 ocak 2022'de açıklanacak.
CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur
Gündem

CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılık var bozulur mu bozulur

Katıldığı canlı yayında, ittifak çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı'nda ideolojik ayrılıklar olduğunu, bu nedenle ittifakın bozulabileceğini ifade etti. Atıcı, "Cumhur İttifakı'na girmesi imkansız olan tek parti CHP'dir. Girmesi zor olan İYİ Parti’dir ama imkansız değildir. Çünkü İYİ Parti zaman zaman 'Millet İttifakı'na körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İYİ Parti ve Türkiye’nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.