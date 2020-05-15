Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem CHP Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindeki grup Adanada Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırdı
ADANA

CHP Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindeki grup Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırdı

Adana’da Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün de katıldığı Vefa Yardımlaşma Grubunun yardım dağıtım ekibine, aralarında CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanının da olduğu grup tarafından sözlü da fiziki saldırıda bulunulduğu öne sürldü. Olaya müdahale eden Kaymakam Bingöl’ün koruması hafif şekilde yaralanırken, 4 saldırgan gözaltına alındı. Aralarında CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın da olduğu zanlılar sevk edildikleri mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Saldırıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, "Adanalılar böyle eşkıyalıklara izin vermez" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da saldırıyı kınadı. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ise "Olay sıradan bir olay değildir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA İHA AA
Adana'daki Vefa Yardımlaşma Grubu pandemi sürecinde ve ramazan ayında vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için yoğun çalışmalar yapıyor. (Arşiv)
Adana'daki Vefa Yardımlaşma Grubu pandemi sürecinde ve ramazan ayında vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için yoğun çalışmalar yapıyor. (Arşiv)

Adana’da Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün katıldığı Vefa Yardımlaşma Grubu’nun yardım dağıtım organizasyonuna Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın saldırdığı ortaya çıktı. Olay, 14 Mayıs Perşembe günü akşam 22.00 sıralarında Atakent Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün katılımı ile yapılan Vefa Yardımlaşma Grubu’nun ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtımı sırasında CHP’li olduğu belirlenen bir grubun çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziki tacizi oldu.

CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım. (Fotoğraf: Eren Yıldırım'ın Twitter hesabından alınmıştır)

Kaymakamın koruması yaralandı

Bunun üzerine Kaymakam Bingöl ve koruması olaya engel olmak istedikleri esnada şüpheli şahıslar hakaret ederek korumayı hafif şekilde yaraladı. Şüpheli 4 kişi, daha sonra devriye gezen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan 3’ü savcılık sorgusundan sonra, 1 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

"Adana böyle eşkıyalıklara izin vermez"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından olayı kınadı. Çelik sosyal medya hesabından, ”Adana’da vatandaşlarımız hizmet götüren Vefa Sosyal Destek Grubu’na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Adanalılar böyle eşkıyalıklara izin vermez. Adanalılar eşsiz, Adanalı vefası ile Vefa Sosyal Destek Gruplarına sahip çıkacaktır” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Vefa Yardımlaşma Grubu’na yapılan saldırı hakkında, ”Adana Yüreğir ilçemizde büyük bir özveriyle emek veren Yüreğir Vefa Sosyal Destek Grubumuza saha çalışması yaparken, Yüreğir Kaymakamımızın da çalışmaların başında olduğu sırada, gerçekleşen fizik ve sözlü saldırıyı kınıyorum.” şeklinde açıklama yaptı.

“Kaymakam uyarmasına rağmen saldırıya geçtiler”

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, yapılan saldırıda olayı gerçekleştiren kişinin CHP Gençlik Kolu Başkanı olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı. Mehmet Ay sosyal medyadaki açıklamasında, "Yüreğir Kaymakamlığı önünde meydana geldi. Yüreğir Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu Ekipleri, vatandaşlarımıza yetişmek için çalışmalarına devam ederken dün akşam saatlerinde 6-7 kişilik bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştır. Olay yerinde çalışmaların takibi için bulunan Yüreğir Kaymakamımız Sn. Oğuzhan Bingöl Vefa Gestek Grubu ekibine saldırmak isteyen şahısları bizzat çağrıda bulunarak durdurmak istemiş fakat şahıslar kaymakamımız ve ekibine de aynı şekilde fiziki ve sözlü saldırıda bulunmuştur. Emniyet ve savcılık soruşturmasında şahıslardan birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı olduğu anlaşılmıştır. Bir siyasi parti temsilcisinin milletimiz için aylardır fedakarca çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu’na saldırı olayının içinde bulunması üzüntü ve kaygı vericidir. Dün Van’da şehit edilen Vefa Sosyal Destek Grubu personellerinin acısını yaşarken, bugün yine bir saldırının daha Adana’da yaşanması bizleri derinden üzmüştür. Olay sıradan bir olay değildir. Milletimiz için fedakarca çalışan bir ekibe saldırıda bulunulması asla kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Sokağa çıkma saati değişti

Sokağa çıkma saati değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel talimat verdi.
Türkiyeden dünyaya örnek operasyon

Türkiye'den dünyaya
örnek operasyon

114 ülkeden 70 bin vatandaşımız ülkeye getirildi.
Aşı için tarih verdi

Aşı için tarih verdi

​ABD Başkanı Trump projenin ismini açıkladı.
Saatler kaldı

Saatler kaldı

İçişleri'nden 15 il için genelge.
Son 75 yılın <br>en sıcak mayısı

Son 75 yılın
en sıcak mayısı

Meteorolojiden ​Bursa için kritik uyarı.
500'ün altına düştü

500'ün altına düştü

Türkiye'nin son 24 saatini açıklandı.

Albayrak'tan<br>Pakistan'da seferberlik

Albayrak'tan
Pakistan'da seferberlik

​Hijyenik hizmet vermek için tüm tedbirler alındı.

Artık Türkiye'de üretilecek

Artık Türkiye'de üretilecek

​Bakan Mustafa Varank müjdeyi verdi.
Otuz yıl sonra kavuştular

Otuz yıl sonra kavuştular

Burhan Amca, nikah masasına oturdu.
Şimdi hazırlık <br>yapma zamanı

Şimdi hazırlık
yapma zamanı

DSÖ'den korkutan koronavirüs uyarısı.
2020 atamaları yapıldı

2020 atamaları yapıldı

İkinci bir emre kadar ilişikleri kesilmeyecek.
Korona pazarı

Korona pazarı

Sosyal mesafe sıfır, adım atacak yer yok.
Git Van'da katledilenleri savun!

Git Van'da katledilenleri savun!

​Emniyet müdüründen HDP vekiline tokat gibi sözler.
Özdil'in eşinden savunma alınacak

Özdil'in eşinden savunma alınacak

​Mahkeme, üzerine kayıtlı olan villadaki kaçak yapıları soracak.
91 yılın<br>rekoru kırılacak

91 yılın
rekoru kırılacak

​Meteorolojiden pazar günü için sıcaklık uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.