CHP Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindeki grup Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırdı

Adana’da Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün katıldığı Vefa Yardımlaşma Grubu’nun yardım dağıtım organizasyonuna Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın saldırdığı ortaya çıktı. Olay, 14 Mayıs Perşembe günü akşam 22.00 sıralarında Atakent Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün katılımı ile yapılan Vefa Yardımlaşma Grubu’nun ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtımı sırasında CHP’li olduğu belirlenen bir grubun çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziki tacizi oldu.



CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım. (Fotoğraf: Eren Yıldırım'ın Twitter hesabından alınmıştır)

Kaymakamın koruması yaralandı

Bunun üzerine Kaymakam Bingöl ve koruması olaya engel olmak istedikleri esnada şüpheli şahıslar hakaret ederek korumayı hafif şekilde yaraladı. Şüpheli 4 kişi, daha sonra devriye gezen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan 3’ü savcılık sorgusundan sonra, 1 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

"Adana böyle eşkıyalıklara izin vermez"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından olayı kınadı. Çelik sosyal medya hesabından, ”Adana’da vatandaşlarımız hizmet götüren Vefa Sosyal Destek Grubu’na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Adanalılar böyle eşkıyalıklara izin vermez. Adanalılar eşsiz, Adanalı vefası ile Vefa Sosyal Destek Gruplarına sahip çıkacaktır” dedi.

Bu vefakarlığa saldıran eşkiyalar #Adanalılar’ın gözünde asla “ADANALI OLAMAZLAR.”



Bütün #Adanalıları milletimize canla başla hizmet götüren, ihtiyacı olan aileleri yalnız bırakmayan ve büyüklerimizin her an yanında olan #VefaSosyalDestekGrupları’na sahip çıkmaya davet ediyorum REKLAM May 15, 2020

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Vefa Yardımlaşma Grubu’na yapılan saldırı hakkında, ”Adana Yüreğir ilçemizde büyük bir özveriyle emek veren Yüreğir Vefa Sosyal Destek Grubumuza saha çalışması yaparken, Yüreğir Kaymakamımızın da çalışmaların başında olduğu sırada, gerçekleşen fizik ve sözlü saldırıyı kınıyorum.” şeklinde açıklama yaptı.

İçinden geçtiğimiz hassas süreçte kıymetli hemşehrilerimiz için gece- gündüz çalışan kardeşlerimize yapılan bu zorbalık ve saldırı asla kabul edilemez. Hukuki sürecin takipçisi olacağız.



Adanamız büyük başarı hikayesi yazan Vefa Sosyal Destek Gruplarımızın her daim yanındadır. — Jülide Sarıeroğlu 🇹🇷 🟢 (@jsarieroglu) May 15, 2020

“Kaymakam uyarmasına rağmen saldırıya geçtiler”

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, yapılan saldırıda olayı gerçekleştiren kişinin CHP Gençlik Kolu Başkanı olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı. Mehmet Ay sosyal medyadaki açıklamasında, "Yüreğir Kaymakamlığı önünde meydana geldi. Yüreğir Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu Ekipleri, vatandaşlarımıza yetişmek için çalışmalarına devam ederken dün akşam saatlerinde 6-7 kişilik bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştır. Olay yerinde çalışmaların takibi için bulunan Yüreğir Kaymakamımız Sn. Oğuzhan Bingöl Vefa Gestek Grubu ekibine saldırmak isteyen şahısları bizzat çağrıda bulunarak durdurmak istemiş fakat şahıslar kaymakamımız ve ekibine de aynı şekilde fiziki ve sözlü saldırıda bulunmuştur. Emniyet ve savcılık soruşturmasında şahıslardan birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı olduğu anlaşılmıştır. Bir siyasi parti temsilcisinin milletimiz için aylardır fedakarca çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu’na saldırı olayının içinde bulunması üzüntü ve kaygı vericidir. Dün Van’da şehit edilen Vefa Sosyal Destek Grubu personellerinin acısını yaşarken, bugün yine bir saldırının daha Adana’da yaşanması bizleri derinden üzmüştür. Olay sıradan bir olay değildir. Milletimiz için fedakarca çalışan bir ekibe saldırıda bulunulması asla kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.