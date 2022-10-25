Gündem CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Tuzla Belediye Başkanı Yazıcıya yapılan saldırıya arka çıktı
POLİTİKA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya yapılan saldırıya arka çıktı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 3. Kademe açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edince İBB ekipleri tarafından saldırıya uğradı. Açılış törenine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, saldırıyı savunarak duruma tepki gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a "Doğrunun yanında olun" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcıya yapılan saldırıyı savundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 3. Kademe açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmesi nedeniyle alandaki CHP'liler tarafından protesto edildi. Yazıcı, 'Bu tepkinizi kınıyorum' diyerek alandan ayrılırken İBB ekipleri tarafından saldırıya uğradı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Yazıcı'ya yönelik saldırıyı kınadı. Bakan paylaşımında, "Her fırsatta özgürlükten, fikir hürriyetinden, demokrasiden dem vuranlar; doğrulardan rahatsız oldukları, fikirlerin ifadesine tahammül edemedikleri için Tuzla Belediye Başkanımıza saldırıyor! Şadi Yazıcı'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum! Başkanımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bu sözler, CHP'de rahatsızlığa neden oldu. Açılış töreninde yer alan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, saldırıya arka çıkarak, "Bir kere de doğrunun yanında durun!" dedi.

Torun, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

  • "Ne oldu Sn. Bakan ? Açılış törenini sabote etme girişiminiz başarılı olamayınca rahatsız mı oldunuz? İBB'nin Tuzla'ya yaptığı yatırıma bir teşekkür etmeyip, orayı provoke etmeye gelenlerin nezaketsizliğine sahip çıkmak ancak size yakışır. Bir kere de doğrunun yanında durun!"

İBB ekipleri Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı
GÜNDEM
İBB ekipleri Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı

İBB ekipleri Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı
OYNAT 00:51
İBB ekipleri Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 3. Kademe açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmesi nedeniyle alandaki CHP'liler tarafından protesto edildi. Yazıcı, 'Bu tepkinizi kınıyorum' diyerek alandan ayrılırken İBB ekipleri tarafından saldırıya uğradı.
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