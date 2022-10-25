CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya yapılan saldırıya arka çıktı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB'nin Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 3. Kademe açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmesi nedeniyle alandaki CHP'liler tarafından protesto edildi. Yazıcı, 'Bu tepkinizi kınıyorum' diyerek alandan ayrılırken İBB ekipleri tarafından saldırıya uğradı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Yazıcı'ya yönelik saldırıyı kınadı. Bakan paylaşımında, "Her fırsatta özgürlükten, fikir hürriyetinden, demokrasiden dem vuranlar; doğrulardan rahatsız oldukları, fikirlerin ifadesine tahammül edemedikleri için Tuzla Belediye Başkanımıza saldırıyor! Şadi Yazıcı'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum! Başkanımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Bu sözler, CHP'de rahatsızlığa neden oldu. Açılış töreninde yer alan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, saldırıya arka çıkarak, "Bir kere de doğrunun yanında durun!" dedi.

REKLAM

Torun, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ne oldu Sn. Bakan ? Açılış törenini sabote etme girişiminiz başarılı olamayınca rahatsız mı oldunuz? İBB'nin Tuzla'ya yaptığı yatırıma bir teşekkür etmeyip, orayı provoke etmeye gelenlerin nezaketsizliğine sahip çıkmak ancak size yakışır. Bir kere de doğrunun yanında durun!"

GÜNDEM İBB ekipleri Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı