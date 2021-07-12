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POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce'yi satmadık partimizde bu yoktur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin "Seçim gecesi beni niye sattın?" sorusuna yanıt verdi. Böyle bir şeyin söz konusu olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi’nde kimse satılacak duruma düşmez. Partinin geleneğinde de örfünde, âdetinde de bu yoktur. Bu kadar!" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Muharrem İnceyi satmadık partimizde bu yoktur
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde CHP yönetiminin "Başımıza bela mı edeceksin, neden bu kadar gösteriyorsunuz?" diyerek sansür uygulattığı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Seçim gecesi beni niye sattın?" diye sormuştu.

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Beni niye sattınız?
GÜNDEM
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Beni niye sattınız?

Tekirdağ'da konuşan İnce, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Seçim gecesi beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız. Neden sistemi çökerttiniz? Neden bana sonuçları vermediniz? Neden bana oy vermediniz? Gel bunları tartışalım. Madem demokratsın, önce gel benimle bir tartış" ifadelerini kullanmıştı.

Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi
GÜNDEM
Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi

"CHP'de kimse satılacak duruma düşmez"

Cumhuriyet Gazetesi'nden İpek Özbey'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce, 'Benim afişlerimi dağıtmadılar, Hazine’den aldıkları parayı harcadılar, oy vermediler', 'Neden beni sattınız' dedi. Sattınız mı?" sorusuna yanıt verdi.

Böyle bir şeyin söz konusu olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi’nde kimse satılacak duruma düşmez. Partinin geleneğinde de örfünde, âdetinde de bu yoktur. Bu kadar!" dedi.

Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi
OYNAT 02:03
Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi
Şaban Sevinç, CNN Türk yayınında, Halk TV'nin genel müdürü olduğu zamanlar CHP yönetiminin, kendisinden o zamanlar Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'yi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yayınlamamasını istediğini söyledi. Sevinç, “24 Haziran 2018 seçimleri öncesi Muharrem İnce il il geziyor. Biz de yayınlıyoruz. Bana CHP genel başkan yardımcısı 'başımıza bela mı edeceksin neden bu kadar gösteriyorsun' dedi. 'Oylarımız İYİ Parti'ye kayıyor' denilerek Meral Akşener'in mitinglerinin de yayınlanmaması istendi” ifadelerini kullandı.
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