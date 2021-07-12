CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce'yi satmadık partimizde bu yoktur

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde CHP yönetiminin "Başımıza bela mı edeceksin, neden bu kadar gösteriyorsunuz?" diyerek sansür uygulattığı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Seçim gecesi beni niye sattın?" diye sormuştu.

GÜNDEM Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Beni niye sattınız?

Tekirdağ'da konuşan İnce, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Seçim gecesi beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız. Neden sistemi çökerttiniz? Neden bana sonuçları vermediniz? Neden bana oy vermediniz? Gel bunları tartışalım. Madem demokratsın, önce gel benimle bir tartış" ifadelerini kullanmıştı.

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"CHP'de kimse satılacak duruma düşmez"

Cumhuriyet Gazetesi'nden İpek Özbey'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce, 'Benim afişlerimi dağıtmadılar, Hazine’den aldıkları parayı harcadılar, oy vermediler', 'Neden beni sattınız' dedi. Sattınız mı?" sorusuna yanıt verdi.

Böyle bir şeyin söz konusu olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi’nde kimse satılacak duruma düşmez. Partinin geleneğinde de örfünde, âdetinde de bu yoktur. Bu kadar!" dedi.

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