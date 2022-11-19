CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

Bakan Soylu’dan HDP’li Turan’a çok sert tepki: Otur aşağıya terörist bozuntusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Habip Eksik'in ayağının polis tarafından kırıldığını öne süren HDP vekili Rıdvan Turan'a çok sert sözlerle yanıt verdi. 'İftira ediyorsunuz. Onun ayağını siz kırdınız.' diyen Bakan Soylu, Turan'ın karşısında el kol sallaması sonrası sinirlendi. Bakan Soylu, 'Elini kaldırma terbiyesiz. Otur aşağıya terörist bozuntusu.' ifadelerini kullandı.

