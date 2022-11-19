Gündem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
KOCAELİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

Kocaeli’de yaşayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
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Kocaeli’de yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ikamet eden Celal Kılıçdaroğlu (68), 10 Ekim’de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Kılıçdaroğlu, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti. Evli ve 2 çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, bugün 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın 2’nci katındaki evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Celal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıçdaroğlu’nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı. Celal Kılıçdaroğlu’nun kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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