CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Savunma sanayini niye daha büyütmedik
Türkiye’nin yüzde 65’in üzerinde yerlilik oranına ulaştığı, proje sayısını 12 kat artırdığı ve ihracat başarısı gösteren birçok yerli ve milli ürün ortaya çıkarttığı savunma sanayindeki başarısını görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Savunma sanayini niye daha büyütmedik? Daha büyütebilirdik, daha güçlü olabilirdik" açıklamasında bulundu.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırıkkale'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin savunma sanayinde gösterdiği başarıyı görmezden gelen bir açıklamada bulundu.
Kırıkkale'nin emekliler şehri haline geldiğini savunan Kılıçdaroğlu “Eskiden Kırıkkale savunma sanayinin merkeziydi. Şimdi emekliler şehri oldu. Savunma sanayini niye daha büyütmedik? Daha büyütebilirdik, daha güçlü olabilirdik” dedi.
Yüzde 65'in üzerinde yerlilik oranı
2002 yılında yalnızca 66 savunma projesi yaklaşık yüzde 80 dışa bağımlılık oranı ile yürütülürken, Türkiye 2019 yılı itibarıyla yüzde 65 in üzerinde yerlilik oranı ile proje sayısını yaklaşık 12 kat artırarak 762’ye çıkardı.