CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Savunma sanayini niye daha büyütmedik

Hayat

PKK'nın kaçırdığı oğlu gelecek umuduyla sofraya bir tabak fazla bırakıyor

Şırnak'ta dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle, HDP il binası önünde yürüyüş ve basın açıklaması yapan Şırnaklı annelerden Emine Üstek, 15 yaşındayken 7 yıl önce PKK tarafından kaçırılan oğlu Metin'in geleceği umuduyla, hep sofraya fazladan bir tabak koyuyor. Oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttuğunu belirten Üstek, "Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Yaşadığım sürece, oğlumun peşinde olacağım. Umudum var. Oğlum nerede olursa olsun, bir gün bana dönecektir. Oğlum kendi rızasıyla gitmedi" dedi.