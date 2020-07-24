CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli'den Ayasofya'nın açılmasına yakın ilginç teklif: İznik’teki Ayasofya Camiyi müzeye çevirelim

Tüm dünya Ayasofya Camisi’nin cami olarak ibadete açılmasını konuşurken, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, İstanbul Ayasofya Cami’nin ibadete açıldığı gibi, 9 yıl önce camiye dönüştürülen İznik Ayasofya Cami’nin de müzeye çevrilmesini ve turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Söz alan MHP Grup Sözcüsü Mustafa Engin Kargılı ise, “Ayasofya Cami, egemenlik sınırlarımızın içindedir. Nerede ibadet edeceğimiz, nereyi cami göreceğimiz, nereyi açıp kapatacağımız Türkiye Cumhuriyeti’nin bileceği bir meseledir. Hariçten gazel okuyanların şikayet ve sızlanmaları anlamsız, temelsiz ve dayanaksızdır. Ayasofya Cami İstanbul fethinin simgesi, atalarımızın bizlere emanetidir. 567 yıl önce İstanbul’u fetih eden yükseliş ruhu ile 98 yıl önce yurdumuzu işgalden kurtaran diriliş ruhu birdir. Fatih Sultan Mehmet Han’da bizim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizi kutsal değerlerimizdir” diye konuştu.

OYNAT 00:56 CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli: İznik'teki Ayasofya Camii bari müze olsun Tüm dünya Ayasofya Camii'nin cami olarak ibadete açılmasını konuşurken, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, İstanbul Ayasofya Cami'nin ibadete açıldığı gibi, 9 yıl önce camiye dönüştürülen İznik Ayasofya Cami'nin de müzeye çevrilmesini ve turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. BiP'te paylaş

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Fatih Sultan Mehmet Han’ın bize emaneti olan Ayasofya’nın yıllar sonra tekrar ibadete açılması, ilk cuma namazı ile taçlanmış olacak. Bu olumlu gelişme hem Türkiye hem de İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

İznik Ayasofya Cami ise, Bursa’nın işgalinin ardından harabeye dönmüş ve 90 yıl ibadete kapalı tutulmuştu. 6 Kasım 2011 tarihinde ise kurban bayramı namazı ile tekrar ibadete açılmıştı.

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