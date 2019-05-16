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POLİTİKA

​CHP, HDP ve FETÖ’den ABD’de ortak panel

HDP, CHP ve FETÖ ABD’de bir araya geldi

Gezi Parkı Şiddet Eylemleri’nin destekçisi New York merkezli Türkiye Araştırmaları Enstitüsü’nün düzenlediği panelde HDP’nin ABD temsilcisi Giran Özcan, FETÖ firarisi eski CHP milletvekili Aykan Erdemir birlikte konuşma yaptı. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da panele Skype ile bağlandı. Etkinlik için hazırlanan afişte CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Ekrem İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” sloganının yazılı olduğu bir görselin bulunması dikkati çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’li Sezgin Tanrıkulu - FETÖ firarisi eski CHP’li vekil Aykan Erdemir - HDP’li Giran Özcan
CHP’li Sezgin Tanrıkulu - FETÖ firarisi eski CHP’li vekil Aykan Erdemir - HDP’li Giran Özcan

Gezi olaylarına lobi desteği sağlayan New York merkezli Türkiye Araştırmaları Enstitüsü, ABD’de Türkiye karşıtı etkinliklere imza atmaya devam ediyor.

Enstitü önceki gün ABD'de Türkiye'ye karşı kurulan kumpas davasında FETÖ'nün kuryeliğini yapan eski CHP milletvekili Aykan Erdemir ve HDP’nin ABD temsilcisi Giran Özcan’ın konuşmacı olarak katıldığı panel düzenledi.

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun da Skype ile bağlandığı panele terör örgütü propagandası iddiasıyla yargılanan Cem Özatalay ile ihanet bildirisine imza atan akademisyenleri destekleyen Ayşe Bingöl Demir, Chad Kautzer ve Sarah Clarke konuşmacı olarak katıldı.

Tanrıkulu söz konusu etkinliğe Skype üzerinden katıldı.

Etkinlik için hazırlanan afişte CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” sloganının yazılı olduğu bir görselin bulunması dikkati çekti.

Gezi finansörü Osman Kavala destekçileri

Panele konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Cem Özatalay’ın "Terör örgütü propagandası" iddiasıyla İstanbul Adliyesi'nde 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı öğrenildi.

Panelin ABD’li katılımcısı Prof. Dr. Chad Kautzer ise Türkiye’yi katliam yapmakla itham eden ve terör örgütlerine destek veren bildirilere imza atan akademisyenlerin ABD’de deki sözcüsü konumunda…

Söz konusu afiş.

Chad Kautzer de defalarca ihanet bildirisine imza atan akademisyenler için çağrılar yaptı, çok sayıda etkinlik düzenledi.

İhraç edilen akademisyenlerin hamisi

Sarah Clarke ise terör örgütlerine verdikleri destekten ötürü ihraç edilen akademisyenlere yakınlığıyla biliniyor. Öte yandan Sarah Clarke Gezi olaylarını finanse ettiği ortaya çıkan Osman Kavala için batı da başlatılan kampanyaların ateşli destekçisi olarak tanınıyor.

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KCK, DHKP-C ve FETÖ gibi terör örgütlerini insan hakları maskesiyle meşrulaştırmaya yönelik etkinlikleriyle dikkat çeken New York merkezli Türkiye Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen panelde yerel seçimler ve ihanet bildirgesine imza atan akademisyenlerin durumu konuşuldu. Panelde konuşmacılar İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek verirken, Cumhur İttifakına yönelik eleştiriler gündeme getirildi.

Türkiye’de terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi insan hakkı ihlali olarak değerlendiren konuşmacılar, Türkiye’de terör örgütlerine destek veren isimlere sahip çıkılması konusunda ortak görüş bildirdiler.

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