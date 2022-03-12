CHP hedef gösterdiği SİHA'ları sahiplenmeye çalışıyor: İlk destekleyen biziz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HaberTürk'ten Nihal Bengisu Karaca'ya açıklamalarda bulundu.

"FABRİKASINI İLK BEN GEZDİM"

Savunma sanayi hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine İHA/SİHA'ları ilk destekleyen kişi olduğunu söyleyerek, "Ben o SİHA'ların yapıldığı fabrikayı Erdoğan’dan önce gezmiş biriyim" dedi.

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REKOR İHRACAT REKOR YERLİLİK

Savunma ve havacılık sanayisi, 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarla, 2021 yılını ihracat rekoru kırarak kapatmıştı. Ayrıca, geliştirilen araç, ekipman ve alt sistemlerle Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaltılarak yerlilik oranı yüzde 80'ler seviyesine çıktı.

CHP lideri, bu verilere rağmen savunma sanayinin battığını öne sürdü. "SİHA'ları ilk destekleyen benim, savunma sanayini batıran ise hükümet" ifadesini kullandı.

SİHA'LAR CHP'NİN HEDEFİNDEYDİ

Oysa CHP, Baykar üretimi İHA/SİHA'lar için Meclis'e soru önergesi dahi vermişti. CHP'li Eren Erdem, milletvekilliği döneminde, terör örgütlerinin korkulu rüyası olan İHA ve SİHA'lar için TBMM'ye önerge vermişti. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terörle mücadelede kullanılan silahlı insansız hava aracını "Böyle yöntem olmaz" sözleriyle eleştirmeye kalkışmıştı.

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MAHKEME TESCİLLİ İFTİRA

CHP'liler, Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı'nın (T3 Vakfı), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yardım aldığına yönelik iftira da atmıştı. CHP’li Veli Ağbaba, yalanlamalara rağmen asılsız iddiayı günlerce gündemde tutmuştu.

T3 Vakfı'ndan yapılan açıklama.

Mahkeme kararıyla da bunun yalan olduğu tescillenmiş; iddianın ilk sahibi Orhan Uğuroğlu'nun tazminat ödemesine karar verilmişti.

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