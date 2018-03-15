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POLİTİKA

​CHP'de tüzük kurultayı tartışmaları devam ediyor

CHP içinde küfür krizi

CHP'nin geçtiğimiz hafta sonu yapılan tüzük kurultayının tartışmaları devam ediyor. Kurultay öncesi bir manifesto yayınlayarak partide demokrasi isteyen 47 vekil, blok halinde hareket etmeye başladı. Sık sık toplantı yapma kararı alan 47 vekilin önümüzdeki günlerde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu izleyeceği politikalarda zora sokması bekleniyor. Ayrıca CHP’de bir grup başkanvekili için güvensizlik oylamasının yapılmasını talep etmek için 33 milletvekilinin imza vermesi yeterli oluyor. Blok halinde hareket eden 47 vekilin bu hamleyi yapması bekleniyor.

Nur Banu ArasYeni Şafak
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu

İmzacı vekiller, önceki gün ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, bundan sonra izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Kurultayda yaşanan gerginlikler ve tüzükte yapılan değişiklik ele alındı. Kurultayda, Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Divan Başkanı Hakkı Suha Okay'a küfretmesi üzerine atılacak adımlar değerlendirildi. Özkoç'un hareketinin doğru olmadığı, bu yüzden grup başkanvekilliğinin düşürülmesi için güvensizlik oylaması seçenekler arasına alındı. Ancak vekiller, bu konuda Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımı bekleme kararı aldı. Kısa süre içerisinde Kılıçdaroğlu, Özkoç'u görevden almazsa 47 vekil ‘güvensizlik oylaması’ talep edecek.

33 İMZA YETERLİ

CHP’de bir grup başkanvekili için güvensizlik oylamasının yapılmasını talep etmek için 33 milletvekilinin imza vermesi yeterli oluyor. İmzaların verilmesinin ardından basına kapalı yapılacak grup toplantısında önce güvensizlik oylamasının gündeme alınıp alınmayacağı konusunda açık oylama yapılıyor. Eğer toplantıya katılanların çoğunluğu güvensizlik oylamasına katılırsa, bir hafta sonra bu kez o grup başkanvekili hakkında gizli oylamayla güvensizlik oylaması yapılıyor. Güvensizlik oylamasının kabul edilmesi için gizli oylamada 67 milletvekilinin olumlu oy kullanması gerekiyor.

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