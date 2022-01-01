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AFYONKARAHİSAR

CHP İl Başkan Yardımcısının evine sahte alkol baskını: Düzenek ele geçirildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı İrfan Göktürk jandarmanın gerçekleştirdiği sahte alkol operasyonunda yakalandı. Göktürk’ün evinde arama yapan ekipler ayrıca litrelerce sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

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Haber Merkezi İHA
CHP İl Başkan Yardımcısının evine sahte alkol baskını: Düzenek ele geçirildi
CHP İl Başkan Yardımcısının evine sahte alkol baskını

Olay, Sultandağı ilçesi Dereçine beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldenin eski Belediye Başkanı olan ve şimdi CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Göktürk’ün evinde sahte alkol üreterek sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.

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Litrelerce sahte alkol ele geçirildi

Göktürk’ün evine baskın düzenleyen ekipler aramada 20 litre sahte viski, 10 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 12 litre sahte şarap, 90 litre alkol yapımında kullanılan şıra, 3 adet alkol imalatında kullanılan varil, 4 adet alkol imalatında kullanılan bidon, 1 adet şişe kaplama makinesi ve alkol imalatında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirdi.


Olayın ardından Göktürk hakkında jandarma ekipleri tarafından işlem başlatıldığı bildirilirken, CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz ise olaydan haberinin olmadığını sadece Göktürk’ün bilmediği bir konuyla ilgili soruşturma geçirdiğini öğrendiğini kaydetti.

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