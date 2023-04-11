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CHP İl Başkanlığı binasına saldırısıyla ilgili yeni gelişme: Şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul Seyrantepe'deki CHP İl Başkanlığı binası yakınlarında silahla havaya ateş ettikten sonra yakalanarak dün adliyeye sevk edilen üç şüpheli, yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın polis merkezine imza atma şartıyla serbest bırakıldılar.

11:05 . 11/04/2023 Salı
DHA
CHP İl Başkanlığı binasına saldırı iddiasıyla yakalanan üç şüpheli serbest bırakıldı

CHP İl Başkanlığı binasına saldırı iddiasıyla yakalanan üç şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul Seyrantepe'de geçekleşen olay, 6 Nisan Perşembe Günü saat 04.00 sıralarında gerçekleşmişti. CHP İl Başkanlığı yakınlarında havaya ateş edildiği ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonrası Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan ateş edildiği belirlenmişti. Kamera görüntülerini inceleyen polisin çalışması sonrasında otomobilin sahibi Arif P.(26), Berkan Ö.(22), Anıl Ö.(20) ve Ferhat E.E.(23) gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Üç şüpheli daha serbest bırakıldı

Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden, olay sırasında araç içerisinde olmayan Anıl Ö'nün serbest bırakılmasına karar verildi. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorguları yapılan üç şüpheli, yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın polis merkezine imza atma şartıyla serbest bırakıldılar.



Hedef il binası değildi

Havaya ateş etme eylemini gerçekleştirdiği kamera kaydıyla sabit olan ve tüm aramalara rağmen yakalanamayan E.D. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama talebinde bulunulmuştu. Olay gecesi havaya ateş etme anlarını sosyal medya hesabından canlı yayın yapan şüphelilerden E.D'nin ateş etme eyleminin CHP İl binasına yönelik olmadığının kamera görüntülerinden açıkça anlaşıldığı belirlenmişti.




CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ateş açan zanlıların görüntüleri ortaya çıktı: Araçta çalan PKK yanlısı şarkı detayı dikkat çekti
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ateş açan zanlıların görüntüleri ortaya çıktı: Araçta çalan PKK yanlısı şarkı detayı dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde boş mermi kovanları bulunmuştu. Bu olaydan birkaç gün önce İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermilerin bekçi-hırsız kovalamacası sonrası ortaya çıkmasını görmezden gelen CHP'liler, yaşananlardan iktidarı sorumlu tutarak, "Geçen hafta İYİ Parti’ye yapılan saldırıdan sonra bu tip saldırıların olabileceğini öngörmesek de olursa şaşırmayacağımızı biliyorduk" diyerek olaydan siyaset devşirmişti. Silahlı saldırı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Zanlıların ateş açtığı sırada araçta çalan müziği de PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir grubun seslendiriyor olması dikkat çekti.


#İstanbul
#seyrantepe
#CHP
44 dakika önce
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