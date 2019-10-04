Gündem CHP ile ittifak uzun süremez
POLİTİKA

CHP ile ittifak uzun süremez

İYİ Parti’nin CHP ile ittifakı sonlandıracağı iddiaları günün konusu oldu. CHP’nin HDP’ye gittikçe yaklaşması ve İYİ Parti’nin ittifakta üçüncü parti haline gelmesi rahatsızlığı artırıyor. İYİ Parti’de teşkilatta başlayan istifaların Meclis’e sıçrayabileceği belirtiliyor. Bu nedenle “CHP ile uzun süreli birliktelik imkansız” yorumu yapılıyor. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da “Millet İttifakı ile bir güç birliği yaptık. Ama bu, ittifaka Katolik nikahı ile bağlı olduğumuz anlamına gelmiyor” demişti.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener

CHP’nin HDP ile yakın-laşmasının ardından çatırdayan Millet İttifakı’nda ilk çözülme İYİ Parti’de başladı. Teşkilattaki istifaların önümüzdeki günlerde Meclis’e sıçraması bekleniyor. İttifakın geleceğine ilişkin Meral Akşener başta olmak üzere İYİ Parti yönetimine ‘katolik nikahı’ mesajı verilirken, ‘CHP ile uzun süreli birlikteliğin imkansız olduğu’ belirtiliyor. 31 Mart’ın ardından CHP’nin gizli ortağı HDP ile birlikteliğini ifşa etmesiyle buna tepki gösteren İYİ Parti’de çözülme başlamış, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dönüş çağrılarının ardından İYİ Parti teşkilatlarında istifalar ardı ardına gelmişti. Aynı durum TBMM’de de yaşanabilir. Kulislerde, parti içinde bir grubun istifa ederek başka partilere geçeceği ya da bağımsız milletvekili olarak devam edebileceği konuşuluyor. Parti koridorlarında sık sık ‘katolik nikahı’ vurgusu yapılıyor. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, “Millet İttifakı ile bir güç birliği yaptık. Bu beraberliği millet de seçim sonuçlarıyla takdir etti. Biz de bunun omuzlarımıza yüklediği sorumluluğu taşıyoruz. Ama bu bizim Millet İttifakı’na Katolik nikahı ile bağlı olduğumuz anlamına gelmiyor” demişti.

YOL AYRIMINDALAR

  • Yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan GENAR Başkanı İhsan Aktaş, “İYİ Parti şu anda HDP tarafından kilitlenmiş CHP’li gibi davranmak zorunda kalıyor. Bu da onların genetiklerine, kültürlerine aykırı, bu poziyon onları yokluğa götürür” dedi. CHP ve HDP’nin marjinal solda birleşerek İYİ Parti’yi ittifakta 3. parti konumuna ittiğini dile getiren Aktaş, Akşener ve partililerin bir yol ayrımında bulunduğunu dile getirdi. Aktaş, “Millet İttifakı’ndaki ortaklık CHP’ye yaradı, İYİ Parti’yi gölgede bıraktı. Seçim bittiği günden beri CHP konuşuluyor. İYİ Parti bir gün konuşulmadı. Dolayısıyla kendilerine bağımsız bir rota çizmeleri İYİ Parti’nin geleceği açısından hayati bir önem taşıyor. Bağımsız durması İYİ Parti’yi kimlik sahibi yapar” diye konuştu.

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