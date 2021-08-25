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POLİTİKA

CHP İngiliz medyasının yalanı için hükümeti suçladı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallece'nin yalanladığı, BBC'nin özür dilediği "Türkiye'de mülteci merkezi kurulacak" yalanı için hükümeti suçladı. Yalana sahip çıkmayı sürdüren hatta daha da ileri taşıyan Öztrak, "Hükümet, yazı üzerinden karalama ve yalan kampanyası yürütüyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP İngiliz medyasının yalanı için hükümeti suçladı
Faik Öztrak

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nin makalesinde Türkiye ile ilgili bir ifade geçmemesine rağmen, İngiliz medyası "İngiltere, Türkiye’de mülteci merkezleri kuracak" yalanını servis etmişti.

İNGİLİZ BAKAN BİLE İSYAN ETTİ

İngiliz bakan "Haberin hiçbir temeli yok, tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu, bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şekline siz getirdiniz" dese de Türkiye'deki muhalefet bu yalana dört elle sarıldı.

Haber yalanlanmasına rağmen "İngiltere diyor ki; Türkiye'de kamplar kuracağız" ifadesiyle iddialara arka çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından bu sefer de CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yalanı sürdürdü.

YALANI DAHA DA İLERİYE TAŞIDI

CHP MYK toplantısı sonrası iddiaları daha da ileri taşıyan Öztrak, hükümeti suçladı. Hükümetin yazı üzerinden yalan ve karalama kampanyası yürüttüğünü söyledi.

Öztrak, ilgili konuşmasında "İngiliz savunma bakanının kendi ülkesinde bir gazeteye yazdığı yazı var. Hükümet bu yazı üzerinden karalama ve yalan kampanyası yürütüyor. İngiliz bakan ülkelerine getirilecek Afganlar için üçüncü ülkelerde sığınmacı merkezi düşüneceklerini yazdı. Kastedilen yerlerin Türkiye ve Pakistan olduğu yazıldı. Genel Başkanımız buna müsaade etmem deyince telaşlandılar" ifadelerini kullandı.

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