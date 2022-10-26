Gündem CHP iptalini istemişti AYM dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı
ANKARA

CHP iptalini istemişti: AYM dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 29. maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebinin ilk incelemesini tamamladı. Yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek.

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Haber Merkezi AA
CHP iptalini istemişti: AYM dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.

Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

ESAS İNCELEME AŞAMASINDA KARAR VERİLECEK

Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemine de esas inceleme aşamasında karar verilecek.

CHP, Kanunun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezasını öngören 29. maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemişti.

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