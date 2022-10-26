CHP iptalini istemişti: AYM dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı

Engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

Mersin'in Silifke ilçesinde 33 özel gereksinimli genç, bir günlüğüne asker oldu.



Silifke Belediyesi, Silifke Özel Çocuklar Etkileşim Derneği iş birliğinde askerlik yaşı gelen 33 özel gereksinimli genç için Atatürk Anıt Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.



Temsili askerlik için üniformalarını giyen gençler, Türk bayrağına el basarak yemin etti.



Yemin töreni sonrası araçlarla şehir turu atan gençler için belediyenin mesire alanında asker kına eğlencesi düzenlendi. Dualar eşliğinde gençlerin ellerine kına yakıldı.

