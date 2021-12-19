​CHP işi restorasyon: AK Parti'nin restore edip açtığı tarihi hamamı yeniden açtılar

İzmit'in Akçakoca Mahallesi’nde 14.yüzyıldan kalma Tarihi Süleyman Paşa Hamamı, belediyenin AK Parti yönetiminde olduğu dönem yeniden restore edilip, hizmete açılmıştı.

Belediyenin 8 yılda restore ettiği hamamın açılışı, AK Partili İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve 2.Abdülhamit Han’ın 4.kuşaktan torunu Orhan Osmanoğlu'nun katıldığı törenle gerçekleşmişti.

CHP'Lİ BELEDİYE YENİDEN TÖRNE DÜZENLEDİ

Ancak tarihi hamama geçen hafta CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yeniden açılış töreni düzenledi.

Hamam içinde belediyenin işleteceği kafeterya oluşturan Hürriyet, bu nedenle açılış kurdelesi kesti. Partililerle birlikte yaptığı açılış töreninde konuşan Hürriyet, bölgenin aynı zamanda Roma dönemi izleri taşıdığına da vurgu yaptı.

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Hürriyet, şunları söyledi:

“Gerek seçim dönemi kampanya konuşmalarımda gerekse seçildikten sonraki stratejik plan toplantılarında hep bu kentin 3 bin yıllık Roma tarihinden bahsettim. İstanbul’dan bile önce başkentlik yapmış, önemli izleri taşıyan, önemli bir zenginliğe sahip bir kent. Uzun vadede halkımıza, esnafımıza, kadınlara, çocuklara ve bu kentte yaşayan herkese hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel katkı sağlayacak iddiasıyla büyük bir kararlılıkla Nikomedia tarihinin ortaya çıkarılması için müthiş bir çaba harcadık”

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