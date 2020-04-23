CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında 'röntgen' soruşturması başlatıldı

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dün twitter hesabından bir açıklama yaparak, Özçağdaş’a partisinin talimat verdiğini belirtti.

Ahlaksızlığınız ve yalanlarınızda boğulacaksınız çok yakında..

CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir yine gidecektir.

Saklayacak bir şeyleri olanlar panik yaparlar

Sakin olun beyler https://t.co/MgQPSCEM77 — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 21, 2020

Fahrettin Altun’un avukatının Kaftancıoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme, suça teşvik” iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattı.

GÜNDEM CHP’den eşkıyalık: Üsküdar İlçe Başkanı İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğrafladı, Canan Kaftancıoğlu ise tacizciye sahip çıktı

Olay İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla giden Özçağdaş’ın, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmesiyle başladı.

GÜNDEM Fahrettin Altun’un evini görüntüleyen CHP’li Başkan: Bilgi istendiğinde lazım olur diye çektim

Polislerin uyarısı üzerine Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Özçağdaş’ın koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden ayrıldı.