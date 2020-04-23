Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında röntgen soruşturması başlatıldı
POLİTİKA

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında 'röntgen' soruşturması başlatıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturmanın genişletildiği öğrenildi. Altun’un avukatının Kaftancıoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme, suça teşvik” iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattı.

Haber Merkezi DHA
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dün twitter hesabından bir açıklama yaparak, Özçağdaş’a partisinin talimat verdiğini belirtti.

Fahrettin Altun’un avukatının Kaftancıoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme, suça teşvik” iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlattı.

CHP’den eşkıyalık: Üsküdar İlçe Başkanı İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğrafladı, Canan Kaftancıoğlu ise tacizciye sahip çıktı
GÜNDEM
CHP’den eşkıyalık: Üsküdar İlçe Başkanı İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğrafladı, Canan Kaftancıoğlu ise tacizciye sahip çıktı

Olay İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla giden Özçağdaş’ın, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmesiyle başladı.

Fahrettin Altun’un evini görüntüleyen CHP’li Başkan: Bilgi istendiğinde lazım olur diye çektim
GÜNDEM
Fahrettin Altun’un evini görüntüleyen CHP’li Başkan: Bilgi istendiğinde lazım olur diye çektim

Polislerin uyarısı üzerine Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Özçağdaş’ın koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden ayrıldı.

Abone Ol Google News
100 yıl sonra çok daha güçlüyüz

100 yıl sonra çok daha güçlüyüz

​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde coşkuyla kutlandı.
Türkiye tek yürek

Türkiye tek yürek

​Yurdun her yerinde aynı anda.
Giriş-çıkışlar durduruldu

Giriş-çıkışlar durduruldu

​Adalar Kaymakamlığı, yeni karar aldı.
Aynı anda

Aynı anda

Türkiye 100. yılda İstiklal Marşını okudu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Şehirde hasta kalmadı!

Şehirde hasta kalmadı!

Yeni Şafak, Tunceli'nin büyük başarısını inceledi...

Avrupa polisi acımıyor

Avrupa polisi acımıyor

Sokağa çıkma yasağını delenlere tekmeli coplu müdahale.

'Talimat' <br>sorulacak

'Talimat'
sorulacak

​Altun'un evini çeken CHP'li başkan hakkındaki soruşturma büyüyor.

Bir ay sonra...

Bir ay sonra...

Sağlıkçı anne-babanın evlatlarıyla 1 ay sonra ağlatan kavuşma anı.
Ukrayna liderinin hayali THY

Ukrayna liderinin hayali THY

"O seviyede modern bir hava yolu şirketi kurmak istiyorum..."
'Veda günü gibiydi...'

'Veda günü gibiydi...'

Kovid-19 olan Prof. Akkoyunlu'nun ağlatan günlüğü...
İlk gün<br>yasağı delenler

İlk gün
yasağı delenler

​Kimi ambulansa otostop çekti, kimi uyuyakaldı.
Hızla düşüşe geçti

Hızla düşüşe geçti

​30 büyükşehir dışındaki tek ilden sevindiren haber.
Karar verildi

Karar verildi

​UEFA liglerin ağustosa kadar bitmesini istedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.