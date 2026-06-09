CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimleri davası 17 Kasım'a ertelendi

Beşiktaş Belediye Meclis üyesi Fahrettin Çırak ise, "Kendimizi televizyonda gördük. Daha sonra Mali Şube bizi çağırdı. Mali Şube, 'Bu adamları tanıyor musunuz' diye sordu. Biz de tanımadığımızı, yalnızca bir kez arkadaşımın yanında tesadüfen görüştüğümüzü söyledik. O ses bana ait. Ancak içerik anlatıldığı gibi değil. Ben niye para vereyim. İl delegesi değilim, milletvekili değilim. Çocuğumun rızkını niye oraya vereyim. 100 bin lira, 200 bin lira, 500 bin lira niye vereyim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Hakimin, "Yani para teklif etmediniz öyle mi" sorusuna Çırak, "Hayır efendim" yanıtını verdi.