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POLİTİKA

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin koronavirüse yakalandı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekin, "Durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederim" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Tekin, "Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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