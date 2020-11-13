CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin koronavirüse yakalandı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Tekin, "Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sn. @drfahrettinkoca'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim.
Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sn. @drfahrettinkoca'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim.— Gürsel Tekin (@gurseltekin34) November 13, 2020