Gündem CHP karşı çıkmıştı İmamoğlu yapımına AK Parti döneminde başlanan Gaziosmanpaşa stadının reklamını yaptı
İSTANBUL

CHP karşı çıkmıştı: İmamoğlu yapımına AK Parti döneminde başlanan Gaziosmanpaşa stadının reklamını yaptı

AK Parti döneminde yapımına başlanan projeleri sahiplendiği için tepki çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şimdi de Gaziosmanpaşa'da yapılan stadyumun reklamını yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Gaziosmanpaşa'da yaptığımız stadyum FIFA standartlarında, altında otoparkı, kapalı pazar alanı ve olmazsa olmaz kreşimiz var." dedi. İBB Başkanı, söz konusu projeye AK Parti döneminde başlandığından ve o dönem CHP'nin stadın yapılmasına karşı çıktığından söz etmedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP karşı çıkmıştı: İmamoğlu yapımına AK Parti döneminde başlanan Gaziosmanpaşa stadının reklamını yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplendiği için eleştirilere neden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Gaziosmanpaşa'da yapılan stadyuma ilişkin paylaşımda bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Her ilçeye eşit yatırım yapıyoruz. Gaziosmanpaşa'da yaptığımız stadyum FIFA standartlarında, altında otoparkı, kapalı pazar alanı ve olmazsa olmaz kreşimiz var."

PROJEYİ AK PARTİ BAŞLATTI, CHP KARŞI ÇIKTI

Çalışmaların görüntüsünü yayınlayan İmamoğlu, söz konusu projeye AK Parti döneminde başlandığından ve o dönem CHP'nin karşı çıktığından söz etmedi.

CHP İstanbul İl Örgütü, 2016 yılında başlayan projeye karşı çıkmıştı. Gaziosmanpaşa Stadı'nın yıkılmasını istemeyen CHP, kararı protesto etmişti.

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