CHP karşı çıkmıştı: İmamoğlu yapımına AK Parti döneminde başlanan Gaziosmanpaşa stadının reklamını yaptı

AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplendiği için eleştirilere neden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Gaziosmanpaşa'da yapılan stadyuma ilişkin paylaşımda bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Her ilçeye eşit yatırım yapıyoruz. Gaziosmanpaşa'da yaptığımız stadyum FIFA standartlarında, altında otoparkı, kapalı pazar alanı ve olmazsa olmaz kreşimiz var."

Her ilçeye eşit yatırım yapıyoruz.



Gaziosmanpaşa'da yaptığımız stadyum FIFA standartlarında, altında otoparkı, kapalı pazar alanı ve olmazsa olmaz kreşimiz var. #150Günde150Proje pic.twitter.com/umTI0WuWak — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 22, 2022

PROJEYİ AK PARTİ BAŞLATTI, CHP KARŞI ÇIKTI

Çalışmaların görüntüsünü yayınlayan İmamoğlu, söz konusu projeye AK Parti döneminde başlandığından ve o dönem CHP'nin karşı çıktığından söz etmedi.

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CHP İstanbul İl Örgütü, 2016 yılında başlayan projeye karşı çıkmıştı. Gaziosmanpaşa Stadı'nın yıkılmasını istemeyen CHP, kararı protesto etmişti.