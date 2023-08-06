CHP kongresinde acı olay: Başkan adayı Faruk Özdemir seçimler sırasında kalbine yenik düştü

Yapılan hamlelere ve açıklamalara bakılacak olursa Kılıçdaroğlu’nun pes etmeye niyeti yok gibi. Öte yandan İmamoğlu’nun İstanbul karnesi de hiç parlak değil. CHP’nin İstanbul dahil olmak üzere birçok büyükşehri kaybedeceği, partiye yakın isimlerce de dillendirilmekte. Yeni bir ittifak kurulması da şu aşamada mümkün görünmüyor.