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CHP kongresinde acı olay: Başkan adayı Faruk Özdemir seçimler sırasında kalbine yenik düştü

CHP Etimesgut İlçe Başkanlığının olağan kongresinde kalp krizi geçiren başkan adayı Faruk Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

20:30 . 6/08/2023 Pazar
AA
CHP'li Faruk Özdemir

CHP'li Faruk Özdemir

Edinilen bilgiye göre, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'ndeki kongrede, mevcut İlçe Başkanı Cemal Emir ile yarışan Özdemir kalp krizi geçirdi.

Hastanede hayatını kaybetti

Kongre alanında yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Kılıçdaroğlu'ndan taziye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özdemir'in vefatına ilişkin,
"Yol arkadaşımız Faruk Özdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Partimizin Etimesgut İlçe Kongresi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Faruk Özdemir’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!"
paylaşımında bulundu.


#CHP
#Faruk Özdemir
#Etimesgut
#Vefat
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