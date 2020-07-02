Kılıçdaroğlu'na müjde: En dişli rakibi Muharrem İnce CHP Kurultayı'nda aday olmayacak

Olağanüstü pandemi tedbirleri altında yapılacak kurultay için şu ana kadar genel başkan aday adaylığını açıklayan tek isim eski milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. Ancak Parti Meclisi (PM) üyeleri İlhan Cihaner ve Müslim Sarı’nın da adaylık iddiasının sürdüğü, iki ismin bu konudaki değerlendirmelerine devam ettikleri belirtiliyor.

OYNAT 00:32 Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse unutmasın" dediği sözü unuttu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Konuşma esnasında "Hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın" diye vurguladığı sözü kendisi unutarak zor anlar yaşadı.

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GÜNDEM Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki: Muhalefet liderleri goygoy peşindeler

Kurultayın zamanlaması eleştiri konusu

Milliyet'in haberine göre; daha önce iki kez Kılıçdaroğlu’na rakip olup kazanamayan Muharrem İnce cephesinden de net açıklamalar gelmeye başladı. Yakın çevresinden isimler, İnce’nin, 'bu kurultayda aday olmayı düşünmediğini' ifade etti. Aynı isimler, kurultayın zamanlamasını ve koşullarını eleştirerek, İnce’nin böyle bir ortamda adaylığa sıcak bakmadığını dile getirdi.

OYNAT 00:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Hukuksuzca tutuklandılar' dediği HDP'li Güven: Kürt sorunu sürdükçe gerillaya katılımlar da olacak savaş da olacak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teröristleri öven ve cenazesine giden HDP'li Güven ile Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesini eleştirdi. HDP'ye göz kırpan CHP lideri, 'Bu yapılan hukuksuzluktur' dedi. Oysa HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 'Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak' ifadelerini kullanmıştı. BiP'te paylaş

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Aday olabileceği konuşulan PM üyesi Haluk Pekşen’in de kurultay şartlarına tepki olarak adaylıktan vazgeçtiği aktarıldı. CHP tüzüğü gereği, genel başkan adayı olmak isteyenlerin 1362 kurultay delegesinin yüzde 5’inin yani 69 delegenin imzasını alması gerekiyor.

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