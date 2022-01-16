Gündem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İklim Bakanlığı kuracağız
POLİTİKA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İklim Bakanlığı kuracağız

Gaflarıyla sık sık gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmadı. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın iktidarında doğal ekosistemin korunması için İklim Bakanlığı kuracaklarını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı, 1 Kasım 2021 itibariyle "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirilmişti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İklim Bakanlığı kuracağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye geçtiğimiz yıl iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yeni bir adım attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevre ve iklim konusundaki hassasiyeti üzerine 'Paris İklim Anlaşması', Meclis'te tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi.

Bunun üzerine 1 Kasım itibariyle de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle ilgili yapacağı çalışmaları dünyaya anlatmaya başladı.

Çalışmalar kapsamında 7 bölgeye dair "Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planları" hazırlanıp uygulamaya geçilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan dakikalar içerisinde iki gaf birden: Gelen uyarılar sonrası 'affedersiniz' diyerek düzeltti
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan dakikalar içerisinde iki gaf birden: Gelen uyarılar sonrası 'affedersiniz' diyerek düzeltti

"EKOLOJİK SIÇRAMAMIZ DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere hitaben kaleme aldığı 'İklim Mektubu'nda ekolojik bir yıkımla karşı karşıya olunduğuna ve dünyanın yaşanabilir olmaktan büyük bir hızla uzaklaştığına işaret etti. Uluslararası bir kararlılıkla ülkeyi daha yaşanabilir kılmanın politikalarının hazır olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, mektubunda şöyle devam etti: "Dünyaya örnek olacak ekolojik sıçramamızı birlikte yaşama geçireceğiz. Türkiye'yi evrensel kriterlere uygun bir ekosistemin uygulayıcısı ve dünyadaki öncüsü yapacağız. Tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, yeraltı ve yer üstü kaynaklarını ekolojik sınır ve şartlara uygun olarak değerlendiren; karar süreçlerinde demokratik ve siz gençlerin doğrudan denetimine, katılımına açık bir çevre politikasını hayata geçireceğiz.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaflar: Zonguldak'ta 1.5 milyon ton kömür rezervi var
OYNAT 00:26
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaflar: Zonguldak'ta 1.5 milyon ton kömür rezervi var
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı gaflara yenilerini ekledi. Zonguldak'taki kömür rezervine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, '1.5 milyon ton rezerve sahibiz.' dedi. Kılıçdaroğlu salondan gelen uyarı sonrası, '1.5 milyar ton rezerve sahibiz. Affedersiniz, haklısınız' diyerek hatasını düzeltmeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu ilerleyen dakikalarda bu kez de 'Uzun Hasan'ın topraklarındayız' sözleri ile ikinci bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu yine salondan gelen uyarılar sonrası 'Affedersiniz, Uzun Mehmet'in topraklarındayız' dedi.


"MİLLET İTTİFAKI'NIN İKTİDARINDA İKLİM BAKANLIĞI KURACAĞIZ"

Her alanda olduğu gibi iklimde, doğada, ekosistemde, suda, tarımda, kent ve kır yaşamında adaleti sağlayacağız; çevrenin binlerce yıllık kadim adaletinin önüne barajlar kurmayacak, yollar yapmayacak, engeller çıkartmayacağız. Bu bağlamda, Millet İttifakı'nın iktidarında doğal ekosistemin korunması ve eski haline döndürülmesini koordine edecek İklim Bakanlığı'nı kuracağız. Bakanlığın kadrolarını büyük ölçüde sizler oluşturacaksınız. Bugünün gençleri olan sizlerle birlikte, sizin de çocuklarınız için, evrenin bilinen en güzel gezegenini, yeniden sağlıklı mavi küreye dönüştürelim. Türkiye'den başlayalım. Ülkemizin ve dünyanın ekolojik geleceğini kurtaralım. Başarabiliriz, geleceği değiştirebiliriz."

İlk etabı Filyos Limanında

İlk etabı Filyos Limanı'nda

​En büyük doğal gaz keşfini taşıyacak.
Yolunu gözlüyoruz dön evine

'Yolunu gözlüyoruz dön evine'

​Evlat nöbetindeki amca yeğenine böyle seslendi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İklim Bakanlığı kuracağız

​Ege Denizi'nde şiddetli deprem.

​Kendisini 'gırgır, şamata' diyerek savundu.

​Köye açılan kurs ev hanımının hayatını değiştirdi.

​Üsküdar D-100'de rengârenk yolculuk kamerada.

Türk müteahhitleri 2021'de yurt dışında 29.3 milyar dolarlık yeni iş üstlendi
Gündem

Türk müteahhitleri 2021'de yurt dışında 29.3 milyar dolarlık yeni iş üstlendi

Türk müteahhitleri, 2021'de 67 ülkede 384 projeyle 29.3 milyar dolarlık yeni iş hacmine ulaştı. Türkiye Müteahhitler Birliği, "Yeni Yıl, Bildik Endişeler: Salgın Belirsizliği ve Yüksek Enflasyon" başlıklı, "Ocak 2022 İnşaat Sektörü Analizi Raporu" nu yayımladı.
Vedat Muriqi için yapılan teklif ortaya çıktı
Spor

Vedat Muriqi için yapılan teklif ortaya çıktı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, eski oyuncusu Vedat Muriqi'i kadrosuna katmak istiyor. Fakat bu transfer yarışında sarı-lacivertliler; Leeds United, West Bromwich, Hull City ve CSKA Moskova ile de rekabet ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlerde, CSKA'nın Muriqi'i kiralama konusunda bir adım önde olduğu iddia edildi.
2025'ten sonra hangardan her ay iki Hürjet çıkacak
Ekonomi

2025'ten sonra hangardan her ay iki Hürjet çıkacak

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in 1-2 ay içerisinde bütünüyle ortaya çıkacağını, 2025'ten sonra her ay iki Hürjet üretimini hedeflediklerini bildirdi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil "Şu anda imalatı yapılıyor. Önümüzdeki 1-2 ay içinde uçağı bütünüyle gösterebiliriz. 18 Mart 2023'te de ilk uçuşunu emniyetli şekilde yapacak. Tünelin ucuna, çıkışa geldik. Seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak yapıp, sonraki yıldan itibaren ayda 2, yılda 24 uçak yapmayı hedefliyoruz. 2025'ten sonra her ay 2 Hürjet hangardan çıkıp müşteriye teslim edilecek. Hürjet'e güveniyoruz. Herkesle yarıştırırız onu, her ihalede varız" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.