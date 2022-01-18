Gündem CHP lideri Kılıçdaroğlu Şanlıurfalı çiftçilere yine bedava elektrik sözü verdi
POLİTİKA

CHP lideri Kılıçdaroğlu Şanlıurfalı çiftçilere yine bedava elektrik sözü verdi

Geçtiğimiz ay Şanlıurfa ziyaretinde çiftçilere bedava elektrik sözü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fikrinin arkasında olduğunu söyledi. Güneş enerjisi ile 3 yılda hayata geçirmeyi planladıkları projeyi açıklayan Kılıçdaroğlu, "Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Bedava, bedava, bedava vereceğiz"

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Haber Merkezi Diğer
CHP lideri Kılıçdaroğlu Şanlıurfalı çiftçilere yine bedava elektrik sözü verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Geçtiğimiz ay Şanlıurfa ziyaretinde çiftçilere bedava elektrik sözü veren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, fikrinin arkasında olduğunu söyledi. Bugün gerçekleşen CHP grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, bedava elektriği nasıl sağlayacaklarını anlattı. Projenin maaliyetini ve getirisini açıklayan Kılıçdaroğlu, 1 milyar 524 milyon 57 bin 906 dolarlık yatırımla kuracakları güneş tarlalarının 3 yılda yapılacağını belirtti.

"BEDAVA, BEDAVA, BEDAVA"

Amorti süresinin ise 4 buçuk yıl olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfalı çiftçilere sözümüzdür bir yere yazsınlar, güneş enerjisini kuracağız, güneş tarlalarını kuracağız. Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Bedava, bedava, bedava vereceğiz.

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"ŞANLI OLACAK ORASI GÖRECEKLER"

Tabii sadece güneş tarlaları kurmayacağız, aynı zamanda oradan elde edilen ürün için fabrika kuracağız. En yoğun işsizliğin olduğu yer Şanlıurfa... Şanlıurfa'yı gerçek anlamda şanlı Urfa yapacağız. Şanlı olacak orası görecekler." ifadelerini kullandı.

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