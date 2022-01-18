CHP lideri Kılıçdaroğlu Şanlıurfalı çiftçilere yine bedava elektrik sözü verdi

Geçtiğimiz ay Şanlıurfa ziyaretinde çiftçilere bedava elektrik sözü veren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, fikrinin arkasında olduğunu söyledi. Bugün gerçekleşen CHP grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, bedava elektriği nasıl sağlayacaklarını anlattı. Projenin maaliyetini ve getirisini açıklayan Kılıçdaroğlu, 1 milyar 524 milyon 57 bin 906 dolarlık yatırımla kuracakları güneş tarlalarının 3 yılda yapılacağını belirtti.

"BEDAVA, BEDAVA, BEDAVA"

Amorti süresinin ise 4 buçuk yıl olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfalı çiftçilere sözümüzdür bir yere yazsınlar, güneş enerjisini kuracağız, güneş tarlalarını kuracağız. Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Bedava, bedava, bedava vereceğiz.

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"ŞANLI OLACAK ORASI GÖRECEKLER"

Tabii sadece güneş tarlaları kurmayacağız, aynı zamanda oradan elde edilen ürün için fabrika kuracağız. En yoğun işsizliğin olduğu yer Şanlıurfa... Şanlıurfa'yı gerçek anlamda şanlı Urfa yapacağız. Şanlı olacak orası görecekler." ifadelerini kullandı.

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