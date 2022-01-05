Gündem CHP lideri Kılıçdaroğlu Usulden haberi yok
ANKARA

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Usulden haberi yok

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup konuşmasında, limanların işletme süresinin 49 yıla uzatılmasına imkan tanıyan kanun teklifiyle ilgili TBMM Başkanı Şentop’u işaret ederek, “O kanun tasarısını geri çek” demesi dikkat çekti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Usulden haberi yok ​
Kemal Kılıçdaroğlu

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup konuşmasında, limanların işletme süresinin 49 yıla uzatılmasına imkan tanıyan kanun teklifiyle ilgili TBMM Başkanı Şentop’u işaret ederek, “O kanun tasarısını geri çek” demesi dikkat çekti. “Şimdi bir kanun getiriyorlar. TBMM’nin çıkaracağı bir kanunla bütün süreleri 49 yıla çıkarıyorlar” diyen Kılıçdaroğlu, düzenlemeyi gelmemiş bir teklif olarak ifade etti.

USULÜ DE BİLMİYOR

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u işaret ederek, “Bu lafım TBMM’yi yöneten ve başkanı olan kişiye, TBMM’yi bir avuç insanın yolsuzluğuna malzeme edemezsin. O kanun tasarısını geri çek” dedi. Bu da Kılıçdaroğlu’nun usulden de haberinin olmadığını ortaya koydu. Meclis Başkanı’nın bireysel olarak bir yasa teklifini geri gönderme ya da kabul etmeme gibi bir hakkı yok. Meclis’e sunulan teklif Kanun Kararlar Birimi tarafından incelenir ve herhangi bir eksikliği olup olmadığına bakılır. Meclis Başkanı gelen teklifleri sadece komisyonlara sevk etme görevine sahip.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu ya 'evet' diyeceksin ya 'hayır' sorularıma cevap ver
GÜNDEM
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu ya 'evet' diyeceksin ya 'hayır' sorularıma cevap ver

Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi
Yunan zulmü sürüyor

Yunan zulmü sürüyor

Geri itilen göçmenler Balıkesir açıklarında kurtarıldı.
Sağanak yolda

Sağanak yolda

​Meteoroloji rapor yayınladı.
Dışişlerinden Yunanistana tepki: Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez

​Türkiye'nin 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki
Vazgeçilmez olacaklar

Vazgeçilmez olacaklar

​Gelecekteki teknoloji hayatımızı baştan sona değiştirecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.