CHP lideri Kılıçdaroğlu: Usulden haberi yok ​

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup konuşmasında, limanların işletme süresinin 49 yıla uzatılmasına imkan tanıyan kanun teklifiyle ilgili TBMM Başkanı Şentop’u işaret ederek, “O kanun tasarısını geri çek” demesi dikkat çekti. “Şimdi bir kanun getiriyorlar. TBMM’nin çıkaracağı bir kanunla bütün süreleri 49 yıla çıkarıyorlar” diyen Kılıçdaroğlu, düzenlemeyi gelmemiş bir teklif olarak ifade etti.

USULÜ DE BİLMİYOR

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u işaret ederek, “Bu lafım TBMM’yi yöneten ve başkanı olan kişiye, TBMM’yi bir avuç insanın yolsuzluğuna malzeme edemezsin. O kanun tasarısını geri çek” dedi. Bu da Kılıçdaroğlu’nun usulden de haberinin olmadığını ortaya koydu. Meclis Başkanı’nın bireysel olarak bir yasa teklifini geri gönderme ya da kabul etmeme gibi bir hakkı yok. Meclis’e sunulan teklif Kanun Kararlar Birimi tarafından incelenir ve herhangi bir eksikliği olup olmadığına bakılır. Meclis Başkanı gelen teklifleri sadece komisyonlara sevk etme görevine sahip.

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