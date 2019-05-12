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ANKARA

CHP liderine Gül’den sert tepki: İtibar cellatlığı

İtibar cellatlığı

Adalet Bakanı Gül, YSK üyelerini hedef gösteren CHP liderine sert tepki gösterdi. Gül, ‘’YSK üyelerini hedef gösterecek şekilde bir itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz. Ahlaki sorumsuzluk örneğidir. Bu asla kabul edilemez’’ dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı’nda, YSK’nin İstanbul seçiminin yenilenmesi kararını değerlendirdi.

YSK üyelerinin, yüksek mahkemeler arasından seçilen saygın hukukçulardan oluştuğuna işaret eden Gül, “YSK’nin kararını beğenirsiniz, beğenmezsiniz ancak YSK’nın kararlarına saygı duymak, bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır” dedi. Alınan her türlü karara eleştiri yapılabileceğini anlatan Gül, şöyle devam etti:

“Eleştirileri YSK’nin saygın üyelerini hedef gösterip, isimlerini, soy isimlerini söyleyerek, itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz. İsimlerini okuyarak, yüksek mahkeme üyelerine yönelik bu tür davranışlar asla kabul edilemez.

SEVİYELERİNİ GÖSTERİR

  • Bunlar muhalefetin üslubuna da yakışmayan bir davranıştır. Bu üslup YSK üyelerini alçaltmaz ama üslubu kullanan kişilerin seviyesini gösterir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. YSK’deki 7 üye farklı, 4 üye farklı karar vermiş. Ama tüm üyeler saygındır. Tüm üyelerin kararı, kişilikleri, saygınlığa en güçlü şekilde layık kişilerdir. Dolayısıyla böyle bir itibar cellatlığına, isimleri okuyarak hedef gösterme kimseye yakışmayan ahlaki sorumsuzluk örneğidir. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. YSK kararı herkesi bağlayan bir karardır.”

SİYASETÇİYE YAKIŞMAZ

Gül, “YSK üyelerini hedef gösteren, töhmet altında tutan açıklamaları kabul edemiyoruz. Bu siyasetçiye yakışmaz. YSK bir karar vermiştir ve bunun sonucunda da mazbatayı alıp, iptal etmiştir. Kararı İstanbul seçmeni verecektir. Seçmen hangi kararı verirse, İstanbul’un 5 yıl meselelerini çözecek kişi göreve gelecektir” dedi.

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