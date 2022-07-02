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POLİTİKA

CHP milli başarılara da karşı: 'İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor'

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer alan Abdi İpekçi Spor Kompleksinin inşaatı, CHP yönetimindeki İBB tarafından 'yeşil alana zarar verdiği' iddiasıyla durduruldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İsimler değişse de CHP’nin engel olma siyaseti değişmiyor. Bir belediye, milli başarılara ev sahibi olacak bir spor kompleksinden ne ister?" dedi.

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Haber Merkezi AA
CHP milli başarılara da karşı: İsimler değişse de CHPnin engel olma siyaseti değişmiyor
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yıkılıp yeniden yapımına başlanan Abdi İpekçi Spor Kompleksi İnşaatının müteahhidine ve inşaatın sahibi Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, 'yeşil alana zarar verildiği' iddiasıyla 150 milyon TL'lik ceza yazdı. 'İBB Başkanlık Olur'u' ile yapı ruhsatı iptal edilen inşaat mühürlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Zeytinburnu'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını durdurmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "İsimler değişse de CHP’nin engel olma siyaseti değişmiyor. Bir belediye, milli başarılara ev sahibi olacak bir spor kompleksinden ne ister? Kimse meraklanmasın. Sporun başkenti İstanbul'umuzda ülkemizin gururu sporcular yetiştirmeye, önümüze konan engelleri aşmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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