Gündem CHP ortağı HDPnin terör kongresine sessiz AK Partiden gelen eleştiriyi troll diyerek geçiştirdiler
POLİTİKA

CHP ortağı HDP'nin 'terör kongresi'ne sessiz: AK Parti'den gelen eleştiriyi 'troll' diyerek geçiştirdiler

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, HDP'nin Diyarbakır'da yapılan ve 'terör' soruşturması başlatılan kongresinden bir görüntüyü Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımında CHP Gençlik Kolları'nı etiketleyen İnan, "Sizden ses çıkmaz biliyoruz" ifadelerini kullandı. CHP Gençlik Kolları ise HDP ile ilgili tek kelime etmezken, konuyu geçiştirerek İnan'a 'troll' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP ortağı HDPnin terör kongresine sessiz: AK Partiden gelen eleştiriyi troll diyerek geçiştirdiler
​AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan

HDP Gençlik Merkezi'nin, Diyarbakır'da gerçekleştirilen kongresinde, 'terör örgütü propagandası' yapıldı.

Çıkışında 16 kişinin gözaltına alındığı kongreden bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "CHP'nin sürekli meşrulaştırmaya ve masum göstermeye çalıştığı HDP'nin gençlik kongresi... Terör örgütü elebaşının konuşmaları dinletiliyor ve lehine sloganlar atılıyor. Türkiye’nin gençleri bu kirli ittifaka dur diyecek." ifadelerini kullandı.

İnan, paylaşımında "Sizden ses çıkmaz biliyoruz!" diyerek CHP Gençlik Kolları'nın hesabını da etiketledi.

CHP YİNE SES ÇIKARAMADI

CHP Gençlik Kolları ise HDP ile ilgili tek kelime etmedi ve "Arkadaşlar susun, troll konuşuyor. Konuş troll" diyerek İnan'a hakarette bulundu.

İnan da CHP Gençlik Kolları'na yanıt vererek "Ya ben sizin ciğerinizi biliyorum. Bakın yine terörist ortaklarınıza sesiniz çıkmamış, bana troll demişsiniz. Troll sizin demokrat amcanızdır, fondaş medyanızdır, ajanslarınızdır." dedi.

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