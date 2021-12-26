CHP ortağı HDP'nin 'terör kongresi'ne sessiz: AK Parti'den gelen eleştiriyi 'troll' diyerek geçiştirdiler

HDP Gençlik Merkezi'nin, Diyarbakır'da gerçekleştirilen kongresinde, 'terör örgütü propagandası' yapıldı.

Çıkışında 16 kişinin gözaltına alındığı kongreden bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "CHP'nin sürekli meşrulaştırmaya ve masum göstermeye çalıştığı HDP'nin gençlik kongresi... Terör örgütü elebaşının konuşmaları dinletiliyor ve lehine sloganlar atılıyor. Türkiye’nin gençleri bu kirli ittifaka dur diyecek." ifadelerini kullandı.

İnan, paylaşımında "Sizden ses çıkmaz biliyoruz!" diyerek CHP Gençlik Kolları'nın hesabını da etiketledi.

Arkadaşlar susun, troll konuşuyor.



Konuş troll🗣️ https://t.co/cCq0UFV3af — CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) December 26, 2021

CHP YİNE SES ÇIKARAMADI

CHP Gençlik Kolları ise HDP ile ilgili tek kelime etmedi ve "Arkadaşlar susun, troll konuşuyor. Konuş troll" diyerek İnan'a hakarette bulundu.

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İnan da CHP Gençlik Kolları'na yanıt vererek "Ya ben sizin ciğerinizi biliyorum. Bakın yine terörist ortaklarınıza sesiniz çıkmamış, bana troll demişsiniz. Troll sizin demokrat amcanızdır, fondaş medyanızdır, ajanslarınızdır." dedi.

Ya ben sizin ciğerinizi biliyorum :)))



Bakın yine terörist ortaklarınıza sesiniz çıkmamış, bana troll demişsiniz.



Troll sizin demokrat amcanızdır, fondaş medyanızdır, ajanslarınızdır. https://t.co/qzKFprfGwP — Eyyüp Kadir İnan (@eyupkadirinan) December 26, 2021

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