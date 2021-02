​CHP rezilliklerin üstünü örtemedi: Mızrak çuvala sığmıyor

AK Parti Genel Merkezi’nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya, Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

Siyasi hayatımızın başladığı günden bugüne kadar yürüttüğümüz mücadelede kadınlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Toplumun yarısını oluşturan kadınları görmezden gelen hiçbir hareketin başarı şansı olmadığına inandığımız için hep kadınlarımızla birlikte yol yürüdük, her mücadeleye birlikte girdik, her saldırının üstesinden birlikte geldik, her zaferi birlikte kazandık, her eseri birlikte inşa ettik.

KADININ SADECE ADINI KULLANDILAR

Türkiye’nin tüm kazanımlarında sizlerin de emeği, katkısı, alın teri, imzası vardır. Birileri sadece kadının adını kullanır, bedenini istismar eder, ruhunu yaralarken biz her alanda kadınlarımızı hak ettikleri yerlere getirmenin gayreti içinde olduk. Hatırlayınız; ülkemizde yıllarca köhne bir zihniyet çağdaşlık kisvesi adı altında başörtülü diye kızlarımızı okula sokmadı, kamuda istihdam edilmelerini engelledi.

YEPYENİ BİR DÖNEMİN BAŞLAMASINI SAĞLADIK

Bu zihniyeti yıkarak kadınların hayatında yepyeni bir dönemin başlamasını sağladık. Kadınlarımız eğitimde fırsat eşitliğine hakiki anlamda bizim dönemimizde kavuştu. Kadınlarımız Mecliste en yüksek temsil oranına yine bu dönemde erişti. Kadınlarımız bürokraside yönetici pozisyonları da dahil olmak üzere en yüksek istihdam oranına yine bizim dönemimizde ulaştı.

İSTİSMAR SİYASETİNİN SONU GELMİŞTİR

Türkiye’nin en büyük kadın örgütlenmesine sahip partisi olarak kadınlarımızın nerede, nasıl bir sıkıntısı veya talebi varsa hepsine de kulak verdik çözümü için çalıştık. Kadınlarımız için çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Kendi partilerindeki, belediyelerindeki, çevrelerindeki kadınlara yönelik taciz, tecavüz, baskı, tehdit, şiddet olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor, bu rezilliklerin de üstü örtülemiyor.

Aileye çok büyük operasyon çekiliyor

Kadının sarıp sarmaladığı, şefkati ve dirayetiyle kucaklamadığı bir ailenin dağılıp gitmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Batı’da ailenin çöküşü, kadının metalaştırılıp bu kutlu vazifeden uzaklaştırılmasıyla başlamıştır. Aynı oyunu bizim de üzerimizde oynamaya çalışıyorlar. Televizyonuyla, filmiyle, dizisiyle, müziğiyle, internetiyle ve daha nice mecralarıyla ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Biz, kadınlarımızı siyasetle ve sivil toplum faaliyetleriyle meşgul olurken aile içindeki görevlerini yürütebileceğine yürekten inanıyoruz. Ama bazıları sanki bunların birbirinin alternatifi gibi, biri olduğunda diğeri ortadan kalkacakmış gibi göstermenin gayreti içindedir. Bunlar Türk kadınını tanımıyor, bunlar ülkemizdeki hanımların irfanını, kabiliyetini, azmini, gücünü bilmiyor” dedi.

Nüfus artış hızı düştü

Şahitliğini yaptıkları her nikahta gençlere en az 3 çocuk, mümkünse daha fazla çocuk tavsiyesinde bulunduklarını anımsatan Erdoğan, “Ülkemizin nüfusu 84 milyona dayanmakla birlikte nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok da uzak olmayan bir dönemde nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir. Avrupa ülkeleri bu tehditle uzunca bir süredir karşı karşıya. Türkiye’nin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz. Bu iş öyle teşvikle, parayla pulla falan da olmaz. Nüfus avantajımızı sürdürmenin yolu aileye sahip çıkmaktan geçiyor” dedi.