CHP siyasi acziyet içerisinde

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, son günlerde CHP Milletvekillerinin boykot çağrısına tepki gösterdi. Muş, CHP’nin artık sandıktan ve milli iraden umudunu kestiğini net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Muş, CHP’lilerin ortaya attığı boykot aklının HDP aklı olduğunu vurguladı.

“Bu boykot tartışması göstermektedir ki; CHP siyasi acziyet içerisindedir” diyen Muş şunları söyledi:

Selin Sayek Böke, Haluk Pekşen gibi bazı CHP milletvekilleri boykot çağrısı yaparak CHP’nin 2019 yenilgisine şimdiden kılıf uydurmaya çalışmaktadırlar. Sandığı boykot etmek milleti boykot etmektir. Millet iradesini tanımamaktır. Oy kabininin ardında vicdanıyla oy veren vatandaşın oyuna güvenmemektir. Esasen millet, sandığı değil; CHP’yi boykot etmekte ve iktidara getirmemektedir.

SEÇİMLER ŞEFFAF YAPILIYOR

Türkiye’de seçimler şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. Siyasi parti temsilcileri sandıkların başındayken ve seçimler hakim gözetiminde yürütülüyorken, seçim güvenliği tartışmasını açmak art niyetli bir yaklaşımdır. Boykot çağrısı yapmak; seçimi illegal gösterip sandık dışı yollarla iktidara gelme çabasının ürünüdür.

BOYKOT AKLI HDP’NİN AKLIDIR

CHP’lilerin ortaya attığı bu boykot aklı HDP’nin aklıdır. Doğu ve Güneydoğu illerinde sandık güvenliğinin tamamen sağlanması HDP’yi ve dolayısıyla CHP’yi rahatsız etmektedir. Seçim güvenliği için HDP’yi ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “HDP ile hemen hemen tüm tespitlerimiz ve kaygılarımız ortak” demesi bu birlikteliğin ikrarıdır. Bir elmanın iki yarısı gibi olan CHP ve HDP seçim güvenliği değil; seçim güvensizliği istemektedir.

İKİSİ RAHATSIZ OLUYOR

Terör örgütü PKK’nın doğu ve güneydoğu illerimizde vatandaşlarımızı tehdit ederek HDP’ye oy devşirmesinin engellenmesi bu iki partiyi rahatsız etmektedir.

UTANÇ LEKESİ OLARAK DURUYOR

Şunu unutmasınlar ki; seçim güvenliği konusunda sicili bozuk olan parti CHP’dir. Zira “Açık oy gizli tasnif” şeklinde yapılan 1946 seçimleri CHP’nin alnında bir utanç lekesi olarak durmaktadır. CHP o günden bugüne kadar da tek başına iktidar olamamıştır.

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