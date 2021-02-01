Gündem CHP Sözcüsü Öztraktan istifalara Vefa göndermesi
POLİTİKA

CHP Sözcüsü Öztrak’tan istifalara ‘Vefa’ göndermesi

Üç milletvekilinin istifası ve Muharrem İnce'nin açıklamalarına dair konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Partimiz iktidara yürürken, vefa duygusunu unutup giderken partimize ve partililerimize yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri asla kabul etmeyiz. Ayrıca hem parti içerisinde kalıp hem de yeni partisinin tüzüğünün, programının hazır olduğunu söyleyenlerin açıklamaları siyasi ahlakla bağdaşmıyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
CHP Sözcüsü Faik Öztrak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

CHP'de İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Milletvekili Özcan Özel, parti yönetimine tepki göstererek istifa ettiklerini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından parti kurma çalışmalarını sürdüren CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce de "Bende çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim" açıklamasında bulunmuştu.

Muharrem İnce CHP'den istifa eden üç milletvekilinin kuracağı partiye katılacağını açıkladı
GÜNDEM
Muharrem İnce CHP'den istifa eden üç milletvekilinin kuracağı partiye katılacağını açıkladı

CHP Yalova teşkilatından 350 kişi de partiden ayrıldığını duyururken, yaşanan istifa dalgası düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu.

Öztrak "vefa" vurgulu cevabında şunları söyledi:

"İstifa tek taraflı bir müessesedir, partiden ayrılan arkadaşların takdiridir. Ama tam da partimiz iktidara yürürken, vefa duygusunu unutup giderken partimize ve partililerimize Cumhur İttifakı'nın ağzıyla yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri asla kabul etmeyiz.
  • Bunları da asla unutmayız. Ayrıca hem parti içerisinde kalıp hem de yeni partisinin tüzüğünün, programının hazır olduğunu söyleyenlerin açıklamalarını da etik bulmadığımızı buradan ifade etmek isterim. Bu siyasi ahlakla bağdaşmıyor."

CHP'de İnce depremi: Yalova teşkilatından 350 kişi istifa etti
GÜNDEM
CHP'de İnce depremi: Yalova teşkilatından 350 kişi istifa etti

Abone Ol Google News
Gözler bu toplantıda

Gözler bu toplantıda

​Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
Ambulans ile yapılan ilk transfer

Ambulans ile
yapılan ilk transfer

Galatasaray'a imzayı havalimanında attı.
İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık pes dedirtti: Sanki koronavirüs yok!

'İçeriden hu hu diye sesler geliyor'

'İçeriden hu hu diye sesler geliyor'

Çobanın gizemli keşfi korkuttu.

İzmirliler<br>sokağa döküldü

İzmirliler
sokağa döküldü

​Arka arkaya yaşanan depremler vatandaşı tedirgin etti.

Sürat tekneleri çürüyor

Sürat tekneleri çürüyor

Her biri sınırı geçmeye çalışırken yakalanmıştı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.