CHP Sözcüsü Öztrak’tan istifalara ‘Vefa’ göndermesi Üç milletvekilinin istifası ve Muharrem İnce'nin açıklamalarına dair konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Partimiz iktidara yürürken, vefa duygusunu unutup giderken partimize ve partililerimize yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri asla kabul etmeyiz. Ayrıca hem parti içerisinde kalıp hem de yeni partisinin tüzüğünün, programının hazır olduğunu söyleyenlerin açıklamaları siyasi ahlakla bağdaşmıyor" dedi.

Haber Merkezi 01 Şubat 2021, 17:10 Son Güncelleme: 01 Şubat 2021, 17:21 DHA