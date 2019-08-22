CHP terörü görmüyor

Teröre yardım ve yataklıktan üç belediye başkanı görevden uzaklaştırılan HDP, bunu bahane ederek sokak eylemlerine başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın görevden uzaklaştırılmasını bahane eden HDP sokaklarda terör estirmeye başladı.

PKK’LILAR ÇÖP KOVASINI BİLE SÖKTÜ

HDP ve PKK sempatizanları Mardin, Diyarbakır ve Van’ın dışında da Ankara ve İstanbul’da sokak eylemleri yaptı. Kayyum atanmasını protesto eden grup İstanbul’da, Kadıköy‘deki Süreyya Operası önünde toplandı. Eylemin yasadışı olduğunu belirten polis, aralarında PKK sempatizanlarının da olduğu gruba dağılmaları yönünde çağrıda bulundu. Sloganlar atan gruba müdahale eden polisle grup arasında yaşanan arbedede 3 polis yaralanırken 16 gösterici gözaltına alındı. PKK sempatizanlarının ortalığı yangın yerine çevirdiği eylemlerde İstanbul’da çöp kovalarını yerinden söken eylemcilerin taşlarla kovaları ezmesi dikkat çekti.

MİLLETVEKİLLERİ ÖN SIRADA

Sokak eylemlerine HDP yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı. Emniyet güçleri eylemler sırasında taşkınlık çıkmaması için önlem aldı. Ancak aralarında HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın da aralarında bulunduğu HDP’li grup polise saldırdı. Görevden almalar için fırtınalar kopararak HDP’ye destek veren CHP, HDP’nin sokakları yakıp yıkmasına göz yumarak arka çıkmaya devam etti. CHP’li yöneticiler sokak eylemlerine ses çıkarmadı.

Saldırgan HDP binasından çıktı



Kadıköy’de terör estiren PKK sempatizanları, kendilerine tepki gösteren bir esnafı bıçakladı. H.K. isimli şahıs, kendilerine tepki gösteren D.K. isimli esnafı 3 yerinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. H.K.’yı yakalamak için çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, H.K.’nın HDP Bahçelievler ilçe binasına kaçtığı tespit edildi. Önceki gece HDP binasına giren terörle mücadele polisi, H.K.’yı kıskıvrak yakaladı. Emniyete götürülen H.K.’nın daha önce de HDP eyleminde bir vatandaşı yaralama suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. HDP Bahçelievler ilçe binasına giren polis ekipleri, adeta bir terör kampıyla karşılaştı. Binanın duvarlarında öldürülen teröristlerin fotoğraflarının olduğu görüldü. Teröristbaşı Öcalan ve sözde PKK-Kürdistan bayrakları bulunan ilçe binasındaki çok sayıdaki dokümana el konuldu.