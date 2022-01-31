CHP Teşkilatlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret üstüne hakaret

Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçildiği günden bu yana ağır hakaret ve küfürlerin hedefi oldu. Erdoğan’ı ağır ifadelerle hedef alan çoğu CHP’li pek çok isim, hukuk karşısında tazminat ödemeye mahkum edildi. Ancak partinin üst yöneticileri de dahil olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik saldırılar devam ediyor.

‘Büyükbaş ve ahır’ dedi

Yakın zamanda gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına ‘Büyükbaş ve ahır’ diyerek hakaret etti.

CHP’ye göre ‘basit eleştiri’

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, Kabaş’ı savundu. Bülbül, “Erdoğan; kendisine basit bir eleştiri geldiğinde dahi bunu hakaret olarak görüyor. Saray’ın yargısı da bu düzenin başrolünü oynuyor.” dedi.

REKLAM

“MADAM” diyene dava

Sedef Kabaş'a "Atasözü söylediği için hapse atıldı" diyerek destek çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ise kendisine "madam" diyen 68 yaşındaki Aliye Demirci'ye hakaret davası açtığı ortaya çıktı.

Ne olmuştu?

Bir hafta önce sunulan ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzasını taşıyan kanun teklifi, TCK'de değişiklik yapıyor. Teklif, TCK'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen 299'uncu maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngörüyor.

Konu hakkında CHP yönetiminin nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Volkan Gürboğa: CHP İzmir İl Başkanlığı’nda görevli.

Ebru Özcan: CHP Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı.

İdil Solgun: CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı.

Güven Özdemir: CHP Adana Gençlik Kolları Başkanı.

Onur Can Kurnaz: CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı.



