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CHP ve DEM Parti ittifakı için gizlice kapı kapı geziyor: Sezgin Tanrıkulu HADEP yöneticilerinden destek istedi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Denizli'ye gelerek kapatılan HADEP yöneticileriyle bir araya geldi. CHP'li adaylara destek isteyen Tanrıkulu'nun bu buluşması, toplantıya katılanların paylaşımlarıyla gün ışığına çıktı.

13:21 - 14/03/2024 الخميس
IHA
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu HADEP yöneticileriyle görüştü.
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu HADEP yöneticileriyle görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında soruşturma başlattığı CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi sessiz sedasız
Denizli
’ye geldi.

Aralarında Anayasa Mahkemesi’nce kapatılan HADEP’in eski il ve ilçe yöneticilerinin olduğu bir grupla bir araya gelen Sezgin Tanrıkulu, iddiaya göre CHP’li adaylar için DEM’li Kürt seçmenlerden oy istedi.



Gizlice Dem Partililerle buluştu


Parti yöneticileri tarafından herhangi bir programı duyurulmayan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Denizli’ye geldiği, selfie paylaşımıyla ortaya çıktı.


Sezgin Tanrıkulu, Merkezefendi’deki bir kafede, aralarında Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan HADEP’in Denizli il ve merkez ilçe yöneticilerinin de olduğu bir grupla buluştu.


Paylaşım yapılmadı


CHP’li adaylara destek istediği iddia edilen Tanrıkulu’nun o buluşması, toplantıya katılanların paylaşımları ile ortaya çıktı.


Tanrıkulu’nun Denizli ziyaretiyle ilgili parti organlarından herhangi bir açıklama yapılmaması da dikkat çekti.


İyi Parti tepki gösterdi


CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun kapatılan HADEP yöneticileriyle yaptığı görüşmeyi eleştiren İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, “Denizli’de vatandaşlarımızın tepkisini çekmemek için yapılan gizli görüşmede seçimi etkileyecek oya sahip DEM (HDP) kökenli siyasilerle neyin pazarlığını yaptınız? DEM’den medet umanlara Denizlili vatandaşlarımız gereken cevabı verecektir. Sezgin Efendi, DEM’lenmeye Denizli’den başka bir yer bulamadın mı? Gelmişken bizden ayrılıp CHP ile beraber demlenmek isteyen arkadaşları da çağırsaydın ya” ifadelerini kullandı.




#Sezgin Tanrıkulu
#CHP
#Denizli
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