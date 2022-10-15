CHP ve HDP'li vekiller Bartın'daki acı olayı fırsat bildi: Tepki çeken paylaşım

Bartın'da saat 18.15 sıralarında Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Türkiye'yi yasa boğan acı olayı fırsat bilen bazı milletvekilleri hükümeti hedef aldı.
HDP VE CHP'Lİ VEKİLLER ACI OLAYI FIRSAT BİLDİ HDP'li Musa Piroğlu, "Ülkeyi işçi mezarlığına çevirdiler. Servetlerini ve büyümeletini işçinin kanı üzerinden sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.
HDP'li Murat Çepni ise,
"AK Parti ekonomisi işçilere yarattığı cehennemle büyüyor!" dedi.
CHP vekili Tahsin Tarhan ise, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın açıklamalarını görmezden gelerek, olay yerine hareket eden bakanları hedef alıp, "Ne zaman açıklama yapacaksınız? Resmi bilgi olmayınca, tevatür artıyor." paylaşımını yaptı.
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Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlama sonrası, istirahatte olan maden işçileri de arkadaşlarını kurtarmak için bölgeye geldi.
Endişeli gözlerle kurtarma çalışmalarını izleyen maden işçisi Metin Ayaş, büyük üzüntü yaşadığını söyledi.
Gündüz mesaisinde çalıştığını belirten Ayaş, olayı duyunca arkadaşlarını kurtarmak için bölgeye geldiğini sözlerine ekledi.
İşçilerin endişeli bekleyişi kameraya yansıdı.
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Bartın’da acı bekleyiş: Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada maden işçileri, arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını endişe içinde izledi.
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Nurtaç Arslan, patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisiyle görüşerek \"geçmiş olsun\" dileklerini iletti.
Vali Arslan'a yaşadıklarını aktaran işçi, \"Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle...
Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu.\" diye konuştu.
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı: Göz gözü görmüyordu
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı. İşçi "Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle. Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu" ifadelerini kullandı.