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CHP ve HDP’nin flörtleri yeni değil

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun parlamenter sisteme geçiş vaadinden vazgeçtiğini ifade ederek, “Bence Kılıçdaroğlu mevcut sistemi sevdi” dedi.

Uğur Duyan
10:15 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

TBMM’de bir grup gazeteci ile bir araya gelen Turan, muhalefetin seçim vaatlerini eleştirdi.


Turan, seçimin ikinci tura kalması halinde ‘Türkiye’de her kesimle görüşürüz’ sözlerinin çarpıtıldığını ifade ederek sözlerini “Seçim olsun veya olmasın. Terörle bağı olmayan herkesle görüşürüm” diye açtı.


Dark web iddiaları

Kılıçdaroğlu’nun dark web iddialarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Turan, “Türkiye demokrasi geleneğine sahip seçimleri şeffaf yürüten tüm siyasi partilerin açıktan takip ettiği bir yönetimi benimsiyor. Bu manipülasyonların yapılma ihtimali olmadığı gibi bunu en iyi bilen de partinin kendisidir. Halk bizi seçerken iyi seçmezse kötü diye bir ahlakımız yok. Oradaki söylemde terör örgütlerinin bu seçimdeki yenilgiyi beklemesinden kaynaklanıyor. Bunun yola açacağı bir durumdan bahsediyor” ifadelerini kullandı.


HDP’nin Kılıçdaroğlu’na desteği resmî olarak açıklamasına ilişkin de konuşan Turan; “CHP ve HDP’nin flörtleri yeni bir şey değil. Onlar böyle yapmaya devam etsinler biz balkonda konuşmaya devam edeceğiz. Beyaz gömlek giyerek beyaz olunmaz. Aylardan beri Kılıçdaroğlu parlamenter sistem demiyor. Bu konuyu niye unuttular niye değerlendirmiyorlar. Bence Kılıçdaroğlu mevcut sistemi sevdi ve parlamenter sistemin adını bile anmıyor” dedi.




#AK Parti
#Dark web
#Bülent Turan
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