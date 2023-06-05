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CHP yandaşı Can Ataklı: Dünyanın hiçbir yerinde zaten iktidarda olan bir liderin galibiyeti böyle kutlanmadı

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, Youtube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından gerçekleştirilen törenlere ilişkin konuştu. Dünyanın hiçbir yerinde iktidarda olan bir liderin galibiyetinin böyle kutlanmadığını söyleyen Ataklı, "Dünya tarihinde örneği yok. İktidarda olan seçim kazanmış bir kişi bu kadar şatafatlı, dünyadan pek çok ülkenin liderlerinin de katıldığı bir zafer töreni yapmadı. Bunlar kraliyetlerde, şeyhliklerde bile yok" dedi.

17:35 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP yandaşı Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninin dünyada yankı uyandırdığını ifade etti.

CHP yandaşı Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninin dünyada yankı uyandırdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, 28 Mayıs pazar günü gerçekleşti. Tarihi seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turdan 52.18 oy oranıyla galip ayrılarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi, uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'a tebrik mesajları peş peşe gelirken yemin törenine, 20 lider ve 45’e yakın bakan katıldı.

'Dünya tarihinde örneği yok'

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, Youtube yayınında Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından gerçekleştirilen yemin törenine ilişkin konuştu. Dünyanın hiçbir yerinde iktidarda olan bir liderin galibiyetinin böyle kutlanmadığını söyleyen Ataklı, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya tarihinde örneği yok. İktidarda olan seçim kazanmış bir kişi bu kadar şatafatlı, dünyadan pek çok ülkenin liderlerinin de katıldığı bir zafer töreni yapmadı. Bunlar kraliyetlerde, şeyhliklerde bile yok"


#Can Ataklı
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#28 Mayıs
8 dakika önce
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