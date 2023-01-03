CHP yandaşı Tarakçı İmamoğlu'na genel başkanlık teklif edildiğini belirtti: Mutabakat sağladılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin gazeteci Ali Tarakçı, İmamoğlu'na CHP Genel Başkanlığının teklif edildiğini belirtti.

'MUTABAKATA VARDILAR'

CHP yandaşı Ali Tarakçı, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında geçen görüşmeye ilişkin, "Ekrem İmamoğlu'nun daha aday olarak kamuoyuna açıklanmadan evvel bu görüşmenin bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ndeki odasındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun söylediği bir söz bu. Bu söz orada ve bu söze şöyle bir tezahürü söz konusu olmuştu. Ekrem İmamoğlu şöyle bir kelime etmişti, baş başa bir görüşmemizde. CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmemiz bir baba oğul görüşmesiydi diye. Şimdi ben o gelişmede Ekrem İmamoğlu'na CHP Genel Başkanlığı teklif edildiğini biliyorum. Yani 'Ekrem İmamoğlu bu adaylığı kabul et kaybedersem ben CHP Genel Başkanlığı'nı bırakacağım. Sen de CHP genel başkanı olacaksın' diyor. Mutabakata vardılar" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:23 CHP yandaşı Tarakçı: Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na 'adaylığımı kabul et sen de genel başkan ol' dedi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldiği görüşmeye ilişkin CHP yandaşı Ali Tarakçı, 'Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na adaylığımı kabul et sen de genel başkan ol dedi. Mutabakatı sağladılar ve anlaştılar' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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