CHP yine AYM'ye başvurdu: Turizmi Teşvik Kanunu maddelerinin iptalini istiyor

CHP, 7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

CHP'NİN GEREKÇESİ NE?

Başvuru dilekçesini AYM'ye teslim eden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kanun teklifinin ormanların, meraların ve kıyıların yağmalanmasına yasal zemin hazırladığını savundu.

YANGINLARI İSTİSMAR ETTİ

Türkiye’yi kahreden orman yangınlarıyla mücadele canla başla sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir yalan operasyonunun fitilini ateşlemişti.

GÜNDEM Çirkin bir yalan: Kılıçdaroğlu Türkiye’nin içini yakan orman yangınlarını da istismar etti

Yakın zamanda yasalaşan Turizmi Tevşik Kanunu’na atıf yaparak, yanan alanların imara açılacağı imasında bulunan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanı’na verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak" demişti.

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39 YILDIR YÜRÜRLÜKTE

Ancak Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği söz konusu düzenleme yeni değil, 1982 yılında çıkarıldı. Kanuna getirilen düzenlemeyle yapılan ise 3 bakanlığın bünyesinde 39 yıldır var olan yetkinin, uzmanlığı gereği Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sınırlandırılmasından ibaret.