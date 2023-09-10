CHP'de 100. yıl köşe kapmacası!

CHP Genel Merkezi’nde yapılan 100’üncü yıl resepsiyonunda yönetim yanlılarının yüzleri gülse de hava soğuktu. Değişim yanlılarında ise morallerin bozuk olduğu gözlendi. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel yan yana gelmekten kaçındı. Geceye katılmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler, Erdoğan Toprak ve Oğuz Kaan Salıcı ile gecede görüntü vermemeye özen gösterdi.

İmamoğlu ile Zoom toplantısı yapan Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Engin Altay gibi isimler bir süre kendi aralarında sohbet etti. Oğuz Kaan Salıcı ve Erdoğan Toprak’ın yan yana gelmediği görüldü. CHP Sözcüsü Faik Öztark ise arka sıralarda partilerle sohbet etmeyi tercih etti. Açılış kokteylinde değişim yanlısı bir isim, “Erdoğan Toprak, İstanbul’da güçlü ancak tavrı bizden yana değil” derken, yönetime yakın olan bir diğer vekilse, Toprak’ın çıkışının kişisel olduğunu kaydetti. Aynı isim, “Değişimciler, İstanbul’da da geride, Erdoğan Bey’in (Toprak) sağladığı güç genel merkezden yana evrilecektir” dedi.