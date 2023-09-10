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CHP'de 100. yıl köşe kapmacası!

CHP'nin 100. yıl resepsiyonuna parti içi gerginlikler damga vurdu. Değişimciler ile genel merkez ekibi yan yana gelmemek için köşe kapmaca oynadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel merkez bahçesindeki resepsiyona katılmadı. Geçmişte Kılıçdaroğlu'nu gölge gibi takip eden Özgür Özel, resepsiyonda CHP lideri ile görüntü vermedi. İmamoğlu'nun zoom cuntasındaki Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın ve Engin Altay ise kendi aralarında takıldı.

Uğur Duyan
04:00 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP Genel Merkezi’nde yapılan 100’üncü yıl resepsiyonu.

CHP Genel Merkezi’nde yapılan 100’üncü yıl resepsiyonu.

CHP Genel Merkezi’nde yapılan 100’üncü yıl resepsiyonunda yönetim yanlılarının yüzleri gülse de hava soğuktu. Değişim yanlılarında ise morallerin bozuk olduğu gözlendi. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel yan yana gelmekten kaçındı. Geceye katılmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler, Erdoğan Toprak ve Oğuz Kaan Salıcı ile gecede görüntü vermemeye özen gösterdi.

ZOOM’CULAR BİR MASADA

İmamoğlu ile Zoom toplantısı yapan Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Engin Altay gibi isimler bir süre kendi aralarında sohbet etti. Oğuz Kaan Salıcı ve Erdoğan Toprak’ın yan yana gelmediği görüldü. CHP Sözcüsü Faik Öztark ise arka sıralarda partilerle sohbet etmeyi tercih etti. Açılış kokteylinde değişim yanlısı bir isim, “Erdoğan Toprak, İstanbul’da güçlü ancak tavrı bizden yana değil” derken, yönetime yakın olan bir diğer vekilse, Toprak’ın çıkışının kişisel olduğunu kaydetti. Aynı isim, “Değişimciler, İstanbul’da da geride, Erdoğan Bey’in (Toprak) sağladığı güç genel merkezden yana evrilecektir” dedi.

SALICI SAF DEĞİŞTİRECEK

CHP örgütü üzerinde etkili isimlerden Salıcı’nın ise tarafsızlığını Kılıçdaroğlu’ndan yana bozma potansiyeli giderek artıyor. Salıcı’nın en başından bu yana değişimcilerden uzak kalmaya özen gösterdiğini ifade edenler ise aynı hassasiyetin artık yönetim için geçerli olamayacağını aktardı.



#Siyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
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