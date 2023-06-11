CHP’de 2T cephesi

CHP’de 10 Aralık kliği yerini Tunceli ve Trabzon kliğine bıraktı.
CHP’de milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan hezimetin ardından başlayan tartışma devam ediyor. CHP’de uzun zamandır gözü genel başkanlıkta olan ve Kemal Kılıçdaroğlu döneminde adım adım önemli kademelere getirilen 10 Aralık Hareketi ve diğer gruplar seçim sonrasını gündemlerine almıştı. Seçim sonrası söz konusu gruplar harekete geçti.
10 ARALIKÇILAR GÖREVİ DEVREDİYOR
Uzun zamandır yönetimi ele geçirmeye çalışan 10 Aralık Hareketi’nin Kılıçdaroğlu’nun yanında saf tuttuğu belirtiliyor. CHP Genel Merkezi’nde ulusalcılarla 10 Aralıkçılar arasında yapılan çekişmenin yerini Tunceliler ve Trabzonlulara bıraktığı dillendiriliyor.
TUNCELİ-TRABZON ÇEKİŞMESİ
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinde yer alan Tunceli kliğinde Erdoğan Toprak, Bülent Tezcan, Battal İlgezdi, Hüseyin Yıldız gibi isimler yer alıyor. Kılıçdaroğlu’na karşı en güçlü isim olarak ön plana çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon ekibinde ise Tanju Özcan, Engin Altay, Akif Hamzaçebi ve Hasan Akgün bulunuyor.
‘ÇEKİL’ BASKISI YAPACAKLAR
Bu kez Kılıçdaroğlu’na ‘çekil’ baskısı yapacak olanların 10 Aralıkçılar değil, Trabzon kliği olacağı belirtiliyor. Partide değişim çağrısı yapan İmamoğlu ve ekibinin önümüzdeki günlerde atağa geçeceği ifade ediliyor.