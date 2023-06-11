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CHP’de 2T cephesi

Değişim sancılarının başladığı CHP’de 10 Aralık kliği yerini Tunceli ve Trabzon kliğine bıraktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinde yer alan Tunceli kliğinde Erdoğan Toprak, Bülent Tezcan, Battal İlgezdi, Hüseyin Yıldız gibi isimler yer alıyor. Kılıçdaroğlu’na karşı en güçlü isim olarak ön plana çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon ekibinde ise Tanju Özcan, Engin Altay, Akif Hamzaçebi ve Hasan Akgün bulunuyor. Kılıçdaroğlu’na ‘çekil’ baskısı yapanlar ise 10 Aralıkçılar değil, Trabzon kliği.

Haber Merkezi
04:00 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP’de 10 Aralık kliği yerini Tunceli ve Trabzon kliğine bıraktı.

CHP’de 10 Aralık kliği yerini Tunceli ve Trabzon kliğine bıraktı.

CHP’de milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan hezimetin ardından başlayan tartışma devam ediyor. CHP’de uzun zamandır gözü genel başkanlıkta olan ve Kemal Kılıçdaroğlu döneminde adım adım önemli kademelere getirilen 10 Aralık Hareketi ve diğer gruplar seçim sonrasını gündemlerine almıştı. Seçim sonrası söz konusu gruplar harekete geçti.

10 ARALIKÇILAR GÖREVİ DEVREDİYOR

Uzun zamandır yönetimi ele geçirmeye çalışan 10 Aralık Hareketi’nin Kılıçdaroğlu’nun yanında saf tuttuğu belirtiliyor. CHP Genel Merkezi’nde ulusalcılarla 10 Aralıkçılar arasında yapılan çekişmenin yerini Tunceliler ve Trabzonlulara bıraktığı dillendiriliyor.

TUNCELİ-TRABZON ÇEKİŞMESİ

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinde yer alan Tunceli kliğinde Erdoğan Toprak, Bülent Tezcan, Battal İlgezdi, Hüseyin Yıldız gibi isimler yer alıyor. Kılıçdaroğlu’na karşı en güçlü isim olarak ön plana çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon ekibinde ise Tanju Özcan, Engin Altay, Akif Hamzaçebi ve Hasan Akgün bulunuyor.

‘ÇEKİL’ BASKISI YAPACAKLAR

Bu kez Kılıçdaroğlu’na ‘çekil’ baskısı yapacak olanların 10 Aralıkçılar değil, Trabzon kliği olacağı belirtiliyor. Partide değişim çağrısı yapan İmamoğlu ve ekibinin önümüzdeki günlerde atağa geçeceği ifade ediliyor.


CHP'li Atıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Ağır yenilgi aldık
CHP'li Atıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Ağır yenilgi aldık

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, "Ağır bir yenilgi almadık. Kazanamadık evet ama tablo ağır bir yenilgi değildi" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. "Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir" diyen Atıcı, Seçimleri kaybettiğimizi inkar edersek yerel seçimleri de heba etmiş oluruz" ifadelerini kullandı. 2011 seçimlerini örnek verip 'Oylarımızı artıramadık' itirafında bulunan CHP'li Atıcı, "Yanımızda 4 tane parti vardı onların oyları nereye gitti? İnsana sorarlar!" çıkışında bulundu. Kılıçdaroğlu'nu 'hesap uzmanlığı'ndan vuran Atıcı, "Ben seçime giren diğer 4 partiye 38 milletvekili verilmesini doğru bulmayanlardanım. Milletvekillerini belirlediğimiz gibi belediye başkanlarını belirlersek yine kaybedeceğiz" şeklinde konuştu.


#CHP
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