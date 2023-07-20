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CHP'de 'darbe' toplantısı krizi: Görüntüleri izleyen Kılıçdaroğlu'nun nutku tutuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde kendisine yönelik gerçekleştirilen 'darbe' toplantısının görüntülerini izleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisine ilişkin, CHP kurmayları “nutku tutuldu” ifadesini kullandı. Öte yandan olağanüstü toplanan CHP MYK'sında Özel ve Günaydın’ın istifalarını istedi. Kılıçdaroğlu’nun ise “bakarız arkadaşlar” demekle yetindiği öğrenildi.

09:22 . 20/07/2023 Perşembe
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde başlayan değişim tartışmalarının sürdüğü CHP’de önceki gece “safları ve hedefleri” netleştiren bir gelişme yaşandı.


İmamoğlu’nun aralarında Özgür Özel, Tekin Bingöl, Engin Altay, Gükhan Günaydın, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel gibi partinin PM’sinde ve grup yönetiminde bulunan isimlerle zoom üzerinden gerçekleştirdiği online toplantının yaklaşık 15 dakikalık bölümü, kamerası kapalı şekilde oturuma katılan bir kişi tarafından gizlice kaydedilerek YouTube’da açılan “Değişim Gerçeği” isimli hesaptan yayımlandı.


Olağanüstü PM ve olağanüstü kurultay süreci için hazırlık yapıldığını ortaya koyan toplantı sonrası CHP MYK olağanüstü toplandı.

CHP liderinin nutku tutuldu

Edinilen bilgiye göre; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önceki gece yaşanan sürpriz gelişmeyi dün sabah bir MYK üyesinden öğrendi. Sabah erken saatte Kılıçdaroğlu’nu durumdan haberdar eden MYK üyesi, CHP liderine toplantı kaydını da izletti. Bülent Tezcan, Engin Altay, Muharrem Erkek’in de katıldığı toplantı görüntülerine Kılıçdaroğlu’nun tepkisinin ne olduğuna ilişkin CHP kurmayları “nutku tutuldu” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu ardından dün olağanüstü toplama kararı aldığı MYK’sına başkanlık etti. Saat 12.25’de başlayan toplantı 13.15’te sona erdi. MYK’nın gündeminde görevden alınan illere yapılan atamalar vardı. Van, Hakkâri, Diyarbakır Bağlar’a atama yapıldı.


Özel ve Günaydın yoktu

Toplantıya, İmamoğlu ile birlikte hareket eden Grup Başkanı Özgür Özel Manisa’da olduğu için katılamazken, İstanbul Silivri’deki bir programa katılan Gökhan Günaydın da süratle Ankara’ya hareket etmesine karşın MYK’ya yetişemedi.


‘İstifa etsinler' talebi

“Parti meselelerinin bu şekilde tartışılmasının ağır sonuçları olur” görüşünün dillendirildiği toplantıda bazı MYK üyeleri, Özel ve Günaydın’ın istifalarını istedi. Kılıçdaroğlu’nun ise “bakarız arkadaşlar” demekle yetindiği öğrenildi.


Kulislere Kılıçdaroğlu’nun “Daha önce iki kez istifalarını istedim ama etmediler” dediği iddiası da kulislere yansırken toplantı sonrası Milliyet’e yapılan değerlendirmelerde, “Genel Merkez’in konuyu büyütmeme” eğiliminde olacağı ifade edildi. CHP kulislerinde Özgür Özel ve Gökhan Günaydın’ın istifasının istenmesi halinde parti grubunda konunun verilecek bir güvensizlik önergesi ile güvenoylamasına dönüşebileceği, bunun da siyasi açıdan risk oluşturabileceği konuşuluyor.



İmamoğlu'ndan sızdırılan toplantı sonrası ilk açıklama: Bu gizli bir toplantı değil kimin sızdırdığını araştıracağız
İmamoğlu'ndan sızdırılan toplantı sonrası ilk açıklama: Bu gizli bir toplantı değil kimin sızdırdığını araştıracağız

CHP'nin ağır toplarıyla gerçekleştirdiği gizli toplantı sosyal medyaya sızan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bu toplantıların hep yapıldığını ve gizli bir tarafı olmadığını belirten İmamoğlu, "Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunların hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim." dedi. Toplantıyı sızdıran kişinin araştırılacağını söyleyen İmamoğlu, "Ne olmuş nasıl olmuş, bunu seven kimler var, partinin içinde mi var dışında mı var ona da bakacağız. Ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle açık ve seçik bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Darbe toplantısı
#Ekrem İmamoğlu
#CHP mYK
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