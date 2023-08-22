CHP’de değişime Alman ayarı

CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı delege üstünlüğünü yakalayamayan değişim yanlıları rotayı tüzük ve program revizyonuna çevirdi. Partinin tüm yazılı belgeleri üzerinde değişiklik yapmayı hedefleyen değişim taraftarları, Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) 2011’deki parti reformlarına odaklandı. Değişimciler, Kılıçdaroğlu ve genel merkezin delege yapısı başta olmak üzere parti içindeki etkisinin kırılması için üye sayısının artırılmasını ve üye profilinin genişletilerek değiştirilmesi için çalışacak. Bu çalışmalar da değişimcilerin tüzük ve program teklifinde kendine yer bulacak.

LİDER AYRI ADAY AYRI

Değişim yanlıları, partinin yeniden sol eksene oturtulmasını istiyor. Değişim talebini de ‘yeniden sol’ paradigması üzerine kuracak olan değişimcilerin ‘hatalardan ders çıkartma’ politikası izleyecek. Bu kapsamda, cumhurbaşkanı adayının genel başkan dışında bir isim olması da tüzük teklifinde kendisine yer bulacak.

ALMAN MODELİNE ÖZEL-İMAMOĞLU FORMÜLÜ

Almanya’daki Sosyal Demokrat Parti’de, başbakanlık adayı partinin liderlerinden bağımsız. Eş başkanlık sisteminin uygulandığı SDP’de şansölye (başbakan) adayı ön seçimle belirleniyor. Bu modelin CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından da benimsendiği ifade edildi. Genel başkanlık için Özel’in cumhurbaşkanlığı adaylığı için İmamoğlu’nun adının öne çıktığı CHP’nin değişimci kanadının Kılıçdaroğlu’nun tüzük değişikliği restine karşı ‘aday ayrı lider ayrı’ kartını açması bekleniyor.

İTTİFAK SOLCU OLACAK

İttifaklar siyasetine de uzak durmayan değişimciler, yerel ve genel seçimlerde kurulacak ittifakların CHP’nin sol tandansına zarar verilmeden hayata geçirilmesini istiyor. Bunun için de parti programında sol siyasetin öne çıkartacak vurgulara ağırlık verilecek.

PARTİNİN NABZI TUTULACAK

Değişimciler, başta partinin üye sayısının artırılması ve üye profilinin değiştirilmesi olmak üzere yeni üye kazanma, daha geniş üye katılımı, yerel örgütlerin güçlendirilmesi, parti organlarının reformu gibi başlıkları da içeren yeni bir tüzük ve program teklifi hazırlayacak. Bu sayede Kılıçdaroğlu ve genel merkezin parti içindeki etkisi kırılmasını amaçlayan değişim taraftarları, tüzükte üye düşüncelerinin dikkate alınması ve yerel örgütlere ilişkin ulusal araştırmalar yapılması gibi parti içi kamuoyunun nabzını tutmayı da hedefliyor.







